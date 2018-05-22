特朗普向美司法部“宣战” 声称FBI或因政治目的监视自己

外媒称，美国总统特朗普说，他将要求司法部审查，联邦调查局（FBI）或司法部是否曾经因为政治目的渗透他的总统竞选活动，以及这是否是奥巴马政府下令的。
据美联社5月20日报道，特朗普当天在推特上发文说：“我在此要求，并会在明天正式要求司法部调查，联邦调查局或司法部是否曾因政治目的渗入或监视特朗普竞选活动，以及这类要求是否是奥巴马政府内部人员提出的！”
报道称，特朗普一直在宣扬联邦调查局可能对他的选举团队采取间谍活动的论调。这种说法在保守派圈子中广为流传。
报道称，但上周特朗普的律师鲁迪·朱利亚尼对此表示怀疑。他说，他和总统都不确定是否曾有间谍活动。他说，有人告诉他们可能存在“渗透”。
另据路透社5月20日报道，美国司法部的一名发言人20日说，司法部要求它的督察长扩大对监视申请程序的调查，以确定政治动机是否影响了联邦调查局对“俄罗斯干预2016年美国大选”的调查。
发言人莎拉·伊斯格尔·弗洛雷斯说，司法部要求其属下的监督部门咨询一位联邦检察官，根据《涉外情报监视法》进行的调查是否会在联邦调查局方面找到潜在的犯罪证据。
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