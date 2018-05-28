中资铁路去年刚开工 马哈迪：重谈

自92岁的马哈迪再度当选马来西亚首相以来，外界普遍担忧中马关系横生变数。毕竟，他在选战期间承诺要重新审视中马合作项目，甚至还打算重启南海谈判。
如今，上任半个月后，马哈迪便宣布重新谈判由中国承担的东海岸铁路项目。
据路透社26日报道，马哈迪在当天的采访中表示，马来西亚正与中国重新谈判总额550亿马币（约新币177亿元）的马来西亚东海岸铁路项目。
报道称，该项目由中国交建承建，主要由中国进出口银行提供贷款，是马来西亚最大的项目，也是“一带一路”倡议下的重要组成部分。
据新华社此前报道，2017年8月9日，东海岸铁路项目在关丹正式开工，国务委员王勇和时任马来西亚首相纳吉共同出席了当时的开工仪式。
“我们正在重新谈判该项目，”马哈迪告诉马来西亚财经媒体The Edge，“该项目将对我们的经济造成极大伤害。”
马哈迪对该铁路项目的必要性表示了质疑。“他（纳吉）非常清楚，东海岸铁路项目不是我们能负担得起的。它达不到任何目的，也会不给我们任何回报。”
报道称，马来西亚国债超过了1万亿马币，占国内生产总值（GDP）的80%。为了减少国债，马哈蒂尔说“通过取消这些庞大的项目，我们可以一口气减少2000亿马币”。
据新华社介绍，东海岸铁路全线规划总长688公里，整个工程合同工期7年，维护期2年，客运设计时速为160公里，货运设计时速为80公里。中国交建董事长刘起涛曾表示，预计项目开发期将为当地创造超过8万个就业机会，运营期稳定在6000个以上，还将通过“中马铁路人才培训合作计划”，为马来西亚培养超过3000名铁路建设和运营人才。
马来西亚交通部长廖中莱曾表示，东海岸铁路投入使用后将紧密连接马来半岛东西海岸，造福沿线440万民众。另外，马中关丹产业园区等重要经济和工业区域届时将直接连通东海岸的关丹港，以及位于马六甲海峡的马来西亚第一大港巴生港，有助于马来西亚实现成为区域物流中心的目标。
马哈迪本月10日当选马来西亚首相时表示，希望执政后重新检视前任政府遗留的所有事物，其中就包括与中国的贸易合作。
他当时表示“我们支持一带一路计划”，但“我们需要深入研究所有前任政府做过的事情，如果有必要，我们将会（与中国）重新协商相关（贸易）条款”。
除了东海岸铁路之外，中马合建的马来西亚南部铁路项目也在今年4月3日正式开工，该项目合同金额为89亿马币（约合人民币145亿元）。
新隆高铁也悬了
据路透社报道，马哈迪表示还将考虑如何降低退出新隆高铁项目的成本。该铁路将连接新加坡和吉隆坡，其行车时间为90分钟。分析人士预估这个正在招标中的项目价值约170亿美元，将在2026年完成。
不过，“我们已经与新加坡签订协议，如果决定放弃这个项目，将会耗费一大笔钱”，他说，“所以我们正在研究，如何减少违反协议需要支付的金额”。
《海峡时报》援引新加坡新跃社科大学沃尔特·特斯拉博士的观点称，如果高铁计划落空，这将是两国“错失的良机”，因为该项目将加强新加坡和吉隆坡作为地区商业中心的地位。
《联合早报》27日发表评论称，马哈迪近几年对一些中国投资的批评，其矛头最终都指向纳吉政府，而非中国。“他指控森林城市项目形同贩卖土地，实则暗示纳吉政府卖国。他对东铁的不满，主要是这个项目的实用性不足，且会大幅增加马来西亚的外债。”
“马哈迪毕竟是务实的领导人，中国即将与美国在世界上并驾齐驱，他不可能让马中关系受到国内政治的影响。”评论中写道，他在胜选后回应中国记者提问时，也强调支持“一带一路”。人民公正党实权领袖安华为新政府检讨大项目的举动辩护时说，这不是针对外国投资的外交问题，而是检讨投资项目是否存在其他暗盘交易。
评论称，马哈迪一再点名检讨东海岸铁路和新隆高铁，其着眼点是这些投资不菲的加护是否会加剧国债，同时肥了巫统（马来民族统一机构）的朋党和纳吉布的钱包，而不是要大幅调整中马、新马关系。“搞砸马中或新马关系，不会是马哈迪两年任内要做的事。”
马哈迪：将致力于加强马中合作
另据新华社24日消息，马哈迪当天表示，马来西亚新政府将致力于加强中马合作，推动两国合作继续向前发展。
他在会见中国驻马来西亚大使白天时表示，中国一直是马来西亚的亲密朋友和重要伙伴。马来西亚新政府将继续致力于加强同中国在政治、经贸等领域的全方位合作。近年来中国经济高速增长，铁路等基础设施建设成就显著，农业等领域科技水平日新月异，中国的发展经验和科学技术值得马来西亚学习借鉴，马中合作大有可为。马方欢迎中国企业来马投资兴业，推动两国合作继续向前发展。
在被问及“马来西亚可能将与中国就此前已签署协议中的部分条款重新进行谈判”一事时，外交部发言人耿爽曾回答：“中国和马来西亚是友好邻邦。中方高度重视同马来西亚的友好关系。当前，中马全面战略伙伴关系发展势头良好，互利合作成果丰硕，给两国和两国人民带来了实实在在的好处和利益，这值得双方共同珍惜和维护。”
“中方相信马来西亚将继续保持稳定和发展。我们愿同马方一道，本着相互尊重、平等互利的原则，推动中马全面战略伙伴关系持续发展，进一步造福两国人民，促进地区的稳定与繁荣。 ”耿爽表示。
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