FBI：俄罗斯黑客入侵50多国数以十万计路由器

据外媒报道，美国联邦调查局（FBI）称，俄罗斯电脑黑客入侵了全球50多个国家数以十万计的住家和办公室路由器，可能借此收集用户资料或阻断网络流量。
美国联调局说：“此次VPNFilter恶意软件的袭击规模与范围是严重的。”联邦调查局指出，由于经过加密，恶意软件难以探测，但却足以导致用户的路由器无法操作。美国执法单位促请路由器用户关掉再开启路由器，同时向制造商下载更新软件以加强保护。
美国司法部称，据信黑客来自一个名为Sofacy的组织，该组织受俄罗斯政府“指挥”，据信其主要目标是乌克兰。
西方专家指出，俄罗斯对乌克兰企业展开的网络袭击已持续一年多，造成数以亿计美元的损失，以及至少一次停电事故。
不过，对于乌克兰政府指责莫斯科计划在26日的欧冠赛决赛前，对乌克兰国家机构和私营公司发动网络袭击的说法，克里姆林宫予以否认。
较早前，思科（Cisco Systems）透露，此次黑客袭击的目标包括美国贝尔金国际公司（Belkin International）的Linksys路由器，以及由MikroTik、Netgear、TP-Link和QNAP生产的路由器。
美国联调局一名官员称，在黑客袭击中受影响的路由器是用户在电子展或网上购买的。不过，联调局不排除互联网公司提供给客户的路由器也可能受影响。
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