特朗普来信愁坏中学英语老师:语法错误太多难及格

近日，美国一位退休的中学英语老师表示，自己收到了美国总统特朗普的来信，但她认为信件内容出现许多语法错误，很难及格。因此她对信中的错误进行了修改，并将信件寄回给了白宫。
据美国《国会山报》报道，伊冯·梅森（Yvonne Mason）是美国南加州一所中学的英语老师，执教17年，去年刚刚退休。梅森此前给特朗普写信，希望特朗普能与在今年2月份美国佛罗里达州帕克兰校园枪击案中失去亲人的家属单独会面。不久之后，她收到了这封回信。
梅森发现特朗普的回信中有不少语法错误，其中11处词语有书写不当之处，包括“President”、“State”这些单词的专有名词形式使用错误（英语中专有名词的首字母需要大写）。尽管梅森称，这封信很可能是工作人员代替特朗普写的，但梅森表示，“这是政府最高首脑的来信，希望至少能保证形式上是正确的。”
梅森说：“如果这是初中生写的，我会给它一个C或C+，如果是高中生写的，我会给它一个D。”不过，她并没有在寄回给白宫的那封信上附上成绩评定等级。
美国总统特朗普经常在社交媒体以及公开场合发表犀利言论，但因其语法、措辞使用不够标准，还不时出现一些错误遭到网友和媒体的嘲讽。美媒此前报道称，特朗普推文中出现的这些小插曲其实是白宫工作人员有意为之，目的是为了更好地体现特朗普的个人风格。报道称，白宫工作人员故意使用不标准的语法和短句，他们使用感叹号、大写字母、分散的句式、不常用的词语和语法错误，以尽量接近特朗普的风格。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost