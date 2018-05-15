寻找存在感？安倍晋三欲在“特金会”前后两见特朗普

日媒称，日本首相安倍晋三正在就6月12日美朝首脑会谈前后与美国总统特朗普连续举行个别会谈一事展开协调。
据共同社5月14日报道，安倍在14日上午的众院预算委员会会议上透露，正在就6月8日至9日在加拿大举行的七国集团（G7）峰会期间与特朗普会谈一事进行协调。安倍表示，在新加坡举行的美朝首脑会谈后也“想直接听取（特朗普）总统讲述（美朝首脑会谈的）结果”。
有关与朝鲜最高领导人金正恩之间的日朝首脑会谈，安倍重申：“必须带动解决绑架问题，正通过一切途径向朝鲜传达日本的想法。”
另据《日本经济新闻》网站5月14日报道，美国总统特朗普拟在美朝首脑会谈之后访问日本，日美两国政府已进入调整阶段，特朗普将直接向日本首相安倍晋三介绍会谈内容。
报道称，安倍与特朗普将借6月8日起在加拿大举行的G7峰会之机举行会谈。两位领导人将在美朝首脑会谈的前后，在十几天内两次会晤，如此短的时间内再次会谈实属罕见。日本政府还考虑根据美朝首脑会谈的结果，摸索之后举行日朝首脑会谈。
报道指出，安倍在美朝首脑会谈后马上与特朗普会面有利也有弊，好处是能够彰显日美稳固的同盟关系；风险是特朗普访日的目的是让日方同意和支持会谈的结果，即使日方对会谈结果不满，在与特朗普面对面的情况下也难以直接反对，会谈结果很可能成为既成事实。
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