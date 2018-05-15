日媒提议建立亚洲版“七国集团”

日本《日经亚洲评论》杂志网站5月10日刊载题为《亚洲需要自己的七国集团（G7）》的文章称，一个由中国、日本、韩国、印度、印度尼西亚、泰国和菲律宾的组成七国集团将更加合理。一个推动并仲裁越来越多的资本、商品、服务和人员流动以加快经济增长并提高生活水平的机构将令亚洲获益匪浅。
文章称，近期举行的中日韩三方领导人会议是一个重要的地缘政治进展。中日两国领导人的通话也同样重要。以下是能够保持住这种势头的三种方法。
文章认为，一是尽早并经常举行更多的领导人会议。三方都应该承诺，不管发生什么情况，每年至少举行两次会议。定期举行的领导人会议应该在另一条轨道上进行，以确保朝着和平与繁荣的方向迈进。
文章认为，二是正式成立亚洲七国集团。如果美国想要深化经济或安全关系，那么它有许多论坛可以提出想法或发泄不满。在大西洋彼岸，欧盟尽管存在种种缺陷，但它提供了一个制定战略、成员国行为准则和抗议行动准则的基础架构。亚洲没有任何类似的机构。
文章称，一个由中国、日本、韩国、印度、印度尼西亚、泰国和菲律宾的组成七国集团将更加合理。一个推动并仲裁越来越多的资本、商品、服务和人员流动以加快经济增长并提高生活水平的机构将令亚洲获益匪浅。
文章认为，三是利用更近的增长引擎。在朝鲜大步迈向国际社会成为头条新闻的同时，特朗普飘忽不定的行为也正在推动日本、中国和韩国走得更近。
文章称，日中韩三国领导人应该去消除贸易壁垒，建立货币、债券和股票市场之间的联系。他们的央行应该想办法将4.8万亿美元外汇储备集中起来加以利用，包括为下一场全球危机设立一个应急基金。北京可以承诺将东京和首尔纳入目前连接上海、深圳和香港股市的股票市场交易互联互通机制。同样，日本和韩国的主要证券交易所也可以向中国客户提供优惠待遇。日本应该正式签约加入“一带一路”倡议和亚洲基础设施投资银行。
文章指出，一些细节问题可能十分棘手。挥之不去的二战影响是不可避免的。不过，亚洲已开始将注意力集中到了合作的必要性上。
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