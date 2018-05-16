美媒：用大规模投资排挤竞争对手 腾讯越来越软银

《华尔街日报》报道，腾讯已经向几百家企业投资，不知不觉，它变成世界上最大、最活跃的科技投资者，通过这种策略，腾讯排挤竞争对手，提升利润。





道琼斯VentureSource收集的数据显示，自2013年以来，腾讯已经向277家创业公司投资并获得股份，去年投资速度进一步加快。Bernstein Research提供的数据显示，单是2017年，腾讯就向80多家私营公司和上市公司投资，数量远比主要的竞争对手阿里巴巴多，阿里巴巴只参与大约40起交易。





去年，腾讯成为世界上价值最高的科技企业之一，股价翻了将近一倍之后，它的市值接近5000亿美元，与Facebook、阿里巴巴相当。





腾讯投资的企业多种多样，有年轻创业公司，也有融过几轮资的企业，还有上市科技公司。到底腾讯在投资方面花了多少钱？公司没有披露，不过单从腾讯持有上市公司的股份来计算，去年年底这些股份的价值已经超过330亿美元。





不断投资招来一些批评，批评者认为腾讯推高了企业估值，这些企业还没有赚到钱。有些腾讯支持的公司开开心心上市，经历最初的喧嚣之后，最近几个月股价却节节败退，因为投资者对企业的盈利前景表示怀疑。





2017年，腾讯净利达到111亿美元，不过当中约有四分之一来自投资对象上市时股份估值的增长，比如众安保险和搜狗。主营业务营收增速放缓，投资起到了缓冲作用。





Bernstein分析师巴夫托什•瓦杰帕伊（Bhavtosh Vajpayee）认为，腾讯越来越像“中国的软银”，软银是日本企业。按照瓦杰帕伊的估计，最近几年，腾讯至少投入250亿美元收购企业股份。在私营企业融资交易中，许多时候腾讯都是领投者，投入的资金比其它参与者多。





熟悉腾讯内情的人说，在投资之时，腾讯的首要目标是扶持游戏、音乐业务增长，拓展微信平台和支付服务，发展AI技术。腾讯曾说过，投资之时优先考虑技术或者研究领先的企业，以及高增长市场的“顶级玩家”，在这些市场，腾讯可以与它们分享自己的经验，一起打造互联网生态系统。





腾讯已经拥有特斯拉、Snap股份，还向亚洲许多科技创业公司投资，只是规模不大。另外，在中国，腾讯向许多高估值私营科技公司投资，拥有股份，比如滴滴出行、美团点评、今日头条。从最近的融资来看，这些企业的估值家家超过200亿美元。





投资资金主要来自腾讯自己的“现金池”，根据腾讯年报提供的数据显示，去年它的自由现金流达到240亿元。知情人士称，中国互联网和消费市场竞争相当激烈，从这些举措看，腾讯一心想扩大市场份额，阻止竞争对手阿里巴巴拿到这些企业的股份。例如，向互联网创业公司投资，可以将这些企业的客户引向微信移动支付平台，微信支付平台直接与支付宝竞争。





知情人士称，在许多交易中，创业公司如果想从腾讯手中拿到现金，必须答应腾讯的条件，不能接受竞争对手（比如阿里巴巴）的投资，也不能与它们签署战略合作协议。看过协议的知情者说，有些条款明确要求，如果企业想从其它战略投资者手中寻求融资，必须得到腾讯的许可。知情者还说，阿里巴巴投资时也会有相似的融资限制。市场参与者说，投资之时，阿里巴巴往往会要求获得更高比例的股份，有时甚至想获得控股权，给创始人留下的选择空间比较小。





光速安振中国创业投资基金（Lightspeed China Partners）合伙人宓群（James Mi）认为，在创投圈内，腾讯是积极而稳定的支持者，投资之时会拿下10-25%的股份。硅谷AI创业公司Skymind的创始人克里斯•尼科尔森（Chris Nicholson）说：“腾讯利益不会与创始人利益冲突。”2015年Skymind拿到了腾讯的投资。去年Skymind开始在中国扩张业务，尼科尔森认为，有了腾讯的支持，公司相当于拿到了“名片”，腾讯可以帮助公司迈出第一步。













在腾讯参与的交易中，有许多没有得到投资银行的帮助。腾讯内部设有投资团队，大约有60名员工，由刘炽平（Martin Lau）和詹姆斯•米切尔（James Mitchell）领导。米切尔曾是高盛的银行家，刘炽平是高盛亚洲公司前执行董事。米切尔现在是腾讯首席战略官，之前他曾在投资银行主管媒体、通信、娱乐研究工作。