朝就恢复朝韩会谈开出条件：军演问题不解决难谈判

外媒称，朝鲜中央通讯社称，如果导致本周朝韩高级别会晤暂停的问题得不到解决，朝鲜将不会坐下来跟韩国谈判。
据路透社5月17日报道，朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权谴责美韩举行年度“超级雷霆”联合军事演习。
另据韩联社5月17日报道，朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权17日表示，只要造成韩朝高级别会谈中止的严重事态（韩美举行“超级雷霆”联合军演）得不到解决，朝方就难以与韩国现政权重新坐到会谈桌前。
报道称，李善权17日答朝中社记者问时表示，今后韩朝关系走向何方完全取决于韩方如何行动。李善权声称，韩方所谓即使是为了讨论“超级雷霆”空中演习是否适当也要举行会谈的无理强辩，说明韩方无意为和平和解清除障碍，处心积虑为侵朝战争预演辩护，企图继续进行令人作呕的中伤诽谤，脸皮厚到无耻之尤。李善权谴责韩方不仅不深刻体会朝方采取措施的深意，设法挽回局面，反而荒诞地表明遗憾敦促开会，毫无常识可言。
朝方16日凌晨以韩美联合军演为由通知韩国政府无限期推迟原定于当天举行的韩朝高级别会谈，并通过朝中社公之于众。
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