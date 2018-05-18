澳大利亚小学聘中国老师视频教学

境外媒体称，澳大利亚西澳大利亚州的St Francis Xavier小学因位置偏僻，苦寻不着长期任职的中文老师。校方决定利用“我的中文老师”（My Chinese Teacher）在线教学计划，借助新科技找中国大陆的老师通过视频替学生上中文课，克服语言师资短缺问题。
台湾联合新闻网5月17日援引澳大利亚媒体的报道称，西澳大利亚州要求小学三年级学生必须接受外语课程。St Francis Xavier小学校长多伊尔表示，校方发现当地很难吸引长期外语老师后，决定转向在线教学计划。
多伊尔提到，地区学校很难找到教授特定科目的教师，“其中外语老师就是（一项挑战），此外，它也不是全职工作，这让吸引来自城市的兼职老师变得很难。”
多伊尔也表示，校方起先很难提供连贯的语言课程，“我的中文老师”计划解决了这个担忧。“我的中文老师”计划成立七年，已在澳大利亚、英国、新西兰教授超过1万8000名学生。
根据西澳大利亚州教育厅提供数据，该州有超过800间公立学校，其中有439间雇用外语老师。教育厅发言人表示，他们明白新课程会增加该州外语老师需求，包括偏远及城市地区。
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