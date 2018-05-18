朱利安尼称米勒承诺不起诉特朗普 更多“通俄”证据曝光

外媒称，5月16日，美国总统特朗普的律师鲁迪·朱利安尼指出，特别检察官罗伯特·米勒的团队向白宫表明，在“通俄门”调查中无论收集到什么样的证据都无法起诉特朗普。
据法新社5月17日报道，这位纽约市前市长对有线电视新闻网和福克斯新闻频道宣布，负责确定俄罗斯与特朗普竞选团队是否在2016年大选框架内有勾结的米勒团队已经同意遵照司法部的文件。这份文件此前从未被提及，它的法律说明要求不能控告在任总统。
上月加入特朗普律师团队的朱利安尼说：“他们能做的只是出一份报告。”
他还说：“他们无法起诉。总之在角力之后他们已经向我们承认了这一点，他们承认了。”
米勒的发言人彼得·卡尔拒绝对此作出评论。
报道称，如果事实果真如此，米勒就算掌握了特朗普有过应受指责的行为的证据也无计可施，只能向他所属的司法部提交一份报告。
报道还称，但这份报告及其包含的证据或将成为国会启动弹劾程序的基础。
另据合众国际社5月16日报道，美国参议院情报委员会5月16日说，它认为，美国情报界的评估——俄罗斯干预了2016年总统大选以帮助特朗普胜选——是正确的。
该委员会主席理查德·伯尔和副主席马克·沃纳发布联合声明说，情报界评估报告的结论——俄罗斯总统普京指示其政府干预美国大选以支持特朗普——是充分和准确的。
伯尔说：“委员会工作人员已经花了14个月审查有关情报来源、谍报技术和分析工作。我们认为没有理由怀疑有关结论的真实性。俄罗斯无疑采取了前所未有的努力，以干预我们2016年的大选。”
沃纳说：“俄罗斯的干预是大规模的、复杂的。它由普京总统本人下令，目的是帮助特朗普，损害希拉里。”
此外据美国有线电视新闻网网站5月16日报道，与2016年6月特朗普大楼会议参与者的数千页面谈记录让人对小唐纳德·特朗普和特朗普竞选团队一些高级成员多么急于获取有关希拉里的破坏性信息，以及当没有得到有关材料时他们多么沮丧和愤怒有了清楚的了解。
报道称，这些将近2000页的面谈记录似乎不包含会改变特别检察官米勒的调查路线的信息。米勒的调查针对特朗普团队和俄罗斯。但参议院司法委员会公布的这些记录提供了新的细节。这些细节涉及小唐纳德·特朗普、特朗普的女婿贾里德·库什纳和当时特朗普的竞选团队主管保罗·马纳福特如何期待从俄罗斯律师纳塔利娅·韦肖尔尼茨卡亚那里获得爆炸性信息。
报道还称，安排特朗普大楼会议的罗布·戈德斯通告诉该委员会，当他敦促小特朗普参加会议时，他正期待从韦肖尔尼茨卡亚那里得到“确凿证据”，即使他认为这是一个“坏主意，并且我们不应该这么做”。
5月16日，参议院司法委员会公布了特朗普大楼面谈记录和几百页的证据。它们将让人全面了解这个引发争议的会议的详情和这次大约20分钟的接触的细节。在接触期间，特朗普团队期待从韦肖尔尼茨卡亚那里获得希拉里的“黑料”。
报道称，但这一破坏性信息没有出现。相反，韦肖尔尼茨卡亚关注的重点是《谢尔盖·马格尼茨基法治问责法》下美国对俄罗斯的制裁。有关该会议的证词显示，特朗普团队很不高兴。
又据法新社5月16日报道，一名举报者5月16日在美国国会就干预2016年美国大选问题举行的听证会上说，剑桥分析公司利用了俄罗斯研究人员，并与跟俄罗斯情报机构有关的公司分享数据。
揭露了剑桥分析公司窃取脸书用户数据问题的克里斯托弗·威利对一个参议院委员会说，他认为俄罗斯情报机构获得了剑桥分析公司窃取的数据。
威利对该委员会说，编写了窃取脸书用户数据程序的俄裔美国研究人员亚历山大·科根同时还在为俄罗斯资助的项目工作，其中包括“行为研究”项目。
“这意味着，除了脸书数据被俄罗斯获得，还有合理的证据怀疑剑桥分析公司可能是俄罗斯安全部门的一个情报目标……俄罗斯安全部门可能获知了剑桥分析公司有脸书的数据。”威利在其书面证词中说。
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