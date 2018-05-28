马克龙首次使用总统特权 为73岁女杀人犯减刑

据法国《欧洲时报》5月28日援引法国《星期日报》报道，法国总统马克龙日前首次动用其任内总统特赦权，对一名73岁的在押女杀人犯实施减刑。
该名女犯名叫玛丽•克莱尔F（Marie-Claire F），来自瓜德罗普岛。她曾经做过妓女，并于1988年因杀害一名客人被判终身监禁。克莱尔现因“精神状态极为脆弱”被关在法国雷恩市的一家医疗机构。
有知情人士表示，克莱尔“什么权利都没有，甚至连参加一些烹饪交流活动这类很小、很简单的事情的权利也没有”。出于“人道原因”，她的律师、监狱维权总监察长和几名议员要求总统进行特赦，减轻其刑罚。
但《星期日报》称，这次特赦对于减轻克莱尔的刑罚的作用微乎其微。鉴于其“危险性”，马克龙只是赦免了克莱尔的部分刑罚，将无期徒刑减为20年有期徒刑。该决定自5月25日总统签署由司法部刑事案件和赦免处颁布的法令时起执行。
也就是说，克莱尔还要被关到2038年，只是关押条件会稍为缓和。 对此，法国总统府解释称：“这个决定也进一步说明总统所说的，刑罚就是要落到实处才有意义”。
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