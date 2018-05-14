特朗普：正在与习近平合作帮助中兴恢复业务

美国总统特朗普在周日晚通过推特表示，正在与中国国家主席习近平为中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径。他还指出：“（因中兴业务无法正常开展使得）中国有太多的工作岗位流失，我已告知商务部门要尽快完成这项工作”。总部位于广东省深圳市的中兴通讯目前大约有超过8万名员工。
中兴通讯因被指从事与美国制裁对象伊朗和朝鲜的商业业务，经美方数次发现和警告后，因未能完成美方所提出的内部整治等要求，而在今年4月遭到了美国商务部的禁令。美方宣布，采取禁止美国企业向其销售一系列零部件产品、软件、技术等为期7年的制裁。禁令导致中兴通讯股票被迫停盘，公司高管出面宣称，其已停止“主要经营活动”。这一事件的影响使中国社会和政府高层认识到，诸如芯片等核心科技仍在人之手的极大震动。中国领导人习近平通过官媒屡次强调，核心技术是国之重器，并称：“核心技术靠化缘是要不来的，只有自力更生。” 由于根据外界透露的中兴通讯去年的全年采购单来看，其超过50%的零部件都需要从美国进口，因此在短时间内诸如美媒《福布斯》等声音曾表示，在如此不利局面下，中兴将不得不在短期内申请破产。
特朗普在当天的表态展现出，美国白宫对该事件的重视，体现了中美政府高层在过去一段时间来的沟通成果。此前，在5月3日至4日举行的中美经贸磋商中，中方曾就中兴案与美方进行了交涉。在北京方面起草的一份声明中，中国要求美国注意到其高度关注中兴通讯案件，认真倾听中兴通讯的申诉，并考虑该公司在合规建设方面的进展和努力，宣布调整出口禁令。美方代表则回应称，重视中方交涉，将向总统报告中方立场。4日晚，中兴通讯内部信中强调，中兴通讯始终与国家战略保持一致，坚持在中国政府的指导下积极行动，推进问题尽快解决。
另据该公司先前公布的消息显示，中兴已向美国商务部工业安全局递交了关于暂停执行禁令的申请，并根据后者要求提交了补充材料。事实上，就中兴案是否能得到妥善解决，分析人士认为这将还得主要依赖外交渠道，而不是法律渠道。解读中兴公司重申拥护中国国家战略的表态内容，及特朗普就中兴案做出口头让步，这意味着两国政府间将这一制裁禁令，划入到双方战略谈判的大局当中，而中方是否会在稍后就贸易或其他领域向美方做出让步，则值得进一步关注。
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