特朗普：朝鲜已归还200具美军遗骸

据路透社6月21日报道，美国总统特朗普表示，朝鲜于周三（20日）已归还200具朝鲜战争时期阵亡或失踪的美军遗骸，不过这一消息尚未得到军方的官方确认。
据报道，当地时间20日，特朗普在明尼苏达州进行集会演讲时告诉人们：“伟大的美国英雄们回来了，今天已经有200具遗骸被送了回来。”
路透社称，一位不愿透露姓名的美国官员19日曾透露称，数天之内朝鲜会把“相当大数量”的美军遗骸首先转交给板门店“联合国军”司令部，再转送到夏威夷的希卡姆空军基地。
据此前媒体报道，1950年至1953年进行的朝鲜战争造成超过3.65万名美国军人阵亡，约有7700名参与这场战争的美国军人至今下落不明，其中战死并埋在朝鲜的士兵遗骸可能多达5300具。朝鲜官员过去曾表示，他们找到约200名美军士兵遗骸。2007年，朝鲜通过访朝的美国时任新墨西哥州州长比尔·里查德森交还了6具美军士兵遗骸。
有韩媒表示，在朝美首脑会谈后，美国国内出现不少批评特朗普的声音，朝鲜快速送还美军士兵遗骸，无疑是给特朗普送上的一份大礼。
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