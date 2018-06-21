特朗普：朝鲜已归还200具美军遗骸

据路透社 6 月 21 日报道，美国总统特朗普表示，朝鲜于周三（ 20 日）已归还 200 具朝鲜战争时期阵亡或失踪的美军遗骸，不过这一消息尚未得到军方的官方确认。





据报道，当地时间 20 日，特朗普在明尼苏达州进行集会演讲时告诉人们： “ 伟大的美国英雄们回来了，今天已经有 200 具遗骸被送了回来。 ”

路透社称，一位不愿透露姓名的美国官员 19 日曾透露称，数天之内朝鲜会把 “ 相当大数量 ” 的美军遗骸首先转交给板门店 “ 联合国军 ” 司令部，再转送到夏威夷的希卡姆空军基地。

据此前媒体报道， 1950 年至 1953 年进行的朝鲜战争造成超过 3.65 万名美国军人阵亡，约有 7700 名参与这场战争的美国军人至今下落不明，其中战死并埋在朝鲜的士兵遗骸可能多达 5300 具。朝鲜官员过去曾表示，他们找到约 200 名美军士兵遗骸。 2007 年，朝鲜通过访朝的美国时任新墨西哥州州长比尔 · 里查德森交还了 6 具美军士兵遗骸。

有韩媒表示，在朝美首脑会谈后，美国国内出现不少批评特朗普的声音，朝鲜快速送还美军士兵遗骸，无疑是给特朗普送上的一份大礼。

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