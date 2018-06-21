    • 2018年6月21日

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    特朗普：朝鲜已归还200具美军遗骸

    星期四, 六月 21, 2018

    据路透社621日报道，美国总统特朗普表示，朝鲜于周三（20日）已归还200具朝鲜战争时期阵亡或失踪的美军遗骸，不过这一消息尚未得到军方的官方确认。

    据报道，当地时间20日，特朗普在明尼苏达州进行集会演讲时告诉人们：伟大的美国英雄们回来了，今天已经有200具遗骸被送了回来。
    　　
    路透社称，一位不愿透露姓名的美国官员19日曾透露称，数天之内朝鲜会把相当大数量的美军遗骸首先转交给板门店联合国军司令部，再转送到夏威夷的希卡姆空军基地。
    　　
    据此前媒体报道，1950年至1953年进行的朝鲜战争造成超过3.65万名美国军人阵亡，约有7700名参与这场战争的美国军人至今下落不明，其中战死并埋在朝鲜的士兵遗骸可能多达5300具。朝鲜官员过去曾表示，他们找到约200名美军士兵遗骸。2007年，朝鲜通过访朝的美国时任新墨西哥州州长比尔·里查德森交还了6具美军士兵遗骸。
    　　
    有韩媒表示，在朝美首脑会谈后，美国国内出现不少批评特朗普的声音，朝鲜快速送还美军士兵遗骸，无疑是给特朗普送上的一份大礼。

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