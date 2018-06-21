英媒：全球富豪财富连续六年增长 总额同比增10%

英媒称，全球高净值个人的人数从 2016 年的 1650 万增加到了如今的 1810 万。

据英国《每日电讯报》网站 6 月 19 日报道，随着亚洲和北美的经济和股市增长，资产净值至少达到 100 万美元（不包括其主要居所）的高净值人士的财富总额也创下历史最高水平，达到 70.2 万亿美元。

报道称，全球最富有人群的财富连续第六年上升，去年的财富总额比 2016 年增长 10.6% 。

另据法国凯捷咨询公司的《 2018 年世界财富报告》称，虽然欧洲的高净值人数增长 7.3% ，但英国却因为 “ 经济停滞不前，加上股市增长放缓和房地产价格下跌 ” 而落后。

另一方面，爱尔兰的高净值人数增长 15.3% ，这得益于房地产市场的繁荣，以及爱尔兰作为跨国企业及其富裕员工的基地而一直具有的吸引力。都柏林的硅港是科技巨头谷歌、脸书、推特和领英等公司的区域总部所在地。

报告说，高净值人士的人数和财富最多的地区 —— 亚太和北美 —— 因股市的强劲表现而获益，这是受到企业收益强劲复苏、市场波动较小以及积极的宏观经济改革所推动。

凯捷咨询公司称，预计到 2025 年，全球高净值人士的财富将达到 100 万亿美元。

报告还发现，越过门槛成为超高净值人士（可投资资产超过 3000 万美元）的人数去年增长 11.2% 。因此，目前全球范围内共有 17.48 万人属于超高净值人群。

瑞士信贷银行去年的一份报告发现，全球财富在过去一年里增长 6.4% ，是 2012 年以来的最快增速，使得家庭财富总额达到 280 万亿美元。

报道称，占全球财富总额 36% 的美国自 2008 年金融危机后实现了惊人的复苏，而英国的数字却没有那么乐观， 2017 年的财富增幅也不大，仅为 2% 。这远远落后于得益于股市上涨的波兰（ 18% ），以及因本币升值而受惠的以色列（ 16% ）和南非（ 15% ）。

瑞士信贷银行说，预计到

2022

年全球财富将达到

341

万亿美元。报告说：

“

百万富豪人数将增至

4400

万，创下历史新高，而超高净值人士预计将达到

19.3

万人。

”

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