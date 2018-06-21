英媒：全球富豪财富连续六年增长 总额同比增10%

英媒称，全球高净值个人的人数从2016年的1650万增加到了如今的1810万。
据英国《每日电讯报》网站6月19日报道，随着亚洲和北美的经济和股市增长，资产净值至少达到100万美元（不包括其主要居所）的高净值人士的财富总额也创下历史最高水平，达到70.2万亿美元。
报道称，全球最富有人群的财富连续第六年上升，去年的财富总额比2016年增长10.6%。
另据法国凯捷咨询公司的《2018年世界财富报告》称，虽然欧洲的高净值人数增长7.3%，但英国却因为“经济停滞不前，加上股市增长放缓和房地产价格下跌”而落后。
另一方面，爱尔兰的高净值人数增长15.3%，这得益于房地产市场的繁荣，以及爱尔兰作为跨国企业及其富裕员工的基地而一直具有的吸引力。都柏林的硅港是科技巨头谷歌、脸书、推特和领英等公司的区域总部所在地。
报告说，高净值人士的人数和财富最多的地区——亚太和北美——因股市的强劲表现而获益，这是受到企业收益强劲复苏、市场波动较小以及积极的宏观经济改革所推动。
凯捷咨询公司称，预计到2025年，全球高净值人士的财富将达到100万亿美元。
报告还发现，越过门槛成为超高净值人士（可投资资产超过3000万美元）的人数去年增长11.2%。因此，目前全球范围内共有17.48万人属于超高净值人群。
瑞士信贷银行去年的一份报告发现，全球财富在过去一年里增长6.4%，是2012年以来的最快增速，使得家庭财富总额达到280万亿美元。
报道称，占全球财富总额36%的美国自2008年金融危机后实现了惊人的复苏，而英国的数字却没有那么乐观，2017年的财富增幅也不大，仅为2%。这远远落后于得益于股市上涨的波兰（18%），以及因本币升值而受惠的以色列（16%）和南非（15%）。
瑞士信贷银行说，预计到2022年全球财富将达到341万亿美元。报告说：“百万富豪人数将增至4400万，创下历史新高，而超高净值人士预计将达到19.3万人。”
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