古巴着手“大尺度”修宪 涉经济开放与同性婚姻

古巴全国人民政权代表大会召开的特殊会议刚刚（当地时间周日）在首都哈瓦那落幕。在这场旨在确定宪法改革议程的大会中，古巴政府确定了接下来修宪的几大方向：确定经济开放政策、限制领导人任期和批准同性婚姻。
古巴国务委员会主席迪亚斯-卡内尔宣布，将由前主席、古巴共产党第一书记劳尔·卡斯特罗为委员长组成修宪委员会，自己则将担任副委员长。虽然这次修宪的目标是明确经济、社会的开放，但这不会改变古巴“不可改变的社会主义”意识形态。这一原则在2002年被写入宪法。
劳尔·卡斯特罗领导修宪委员会并不出人意料，“就如同我4月19日接任主席一职时所说的，总司令官劳尔·卡斯特罗同志将继续领导我国现在和未来的重大决策，”迪亚斯-卡内尔说。
古巴的现行宪法于1976年冷战正酣之时，由菲德尔·卡斯特罗政府实施。美联社评论说，现在重修宪法是古巴共产党领导人适应苏联解体后世界秩序的尝试。今天，古巴经济结构发生了巨大改变，千万古巴人开始在私营经济领域工作，在美国工作的古巴人发回的汇款和旅游业成为国内收入的重要来源。修宪内容还可能加入近期的市场改革，以及有限度地管理私人地产。
古巴政治学者古安切（Julio Cesar Guanche）表示，在古巴经济和政治局面发生改变、而宪法结构还未跟上的情况下，修宪是必不可少的措施。除了经济，宪法改革还可能会拓展一系列公民的社会和政治权利。
在这一背景下，古巴还将考虑将同性婚姻合法化纳入修宪议程。劳尔·卡斯特罗的女儿、古巴性教育中心的负责人玛丽耶拉·卡斯特罗（Mariela Castro）在5月表示她将努力推进同性婚姻在古巴落地。
如果成功，这将会是对1976年宪法宗旨的一项巨大变动。在现行宪法中，古巴确立国家不信仰任何宗教（declared an atheist state），禁止一切私营媒体，以及禁止非异性婚姻。
同时，古巴还可能把领导人的任期限制为两个五年任期，并对就职领导人的年龄做出要求。在87岁的劳尔·卡斯特罗仍在古巴掌握实权时做出这一举措，古巴改革的决心可谓是令人叹服。他的兄长，菲德尔·卡斯特罗，也担任国家领导人直到82岁。
政治学者冈萨雷斯（Lenier Gonzalez）表示，修宪一举可能会巩固迪亚斯-卡内尔政府的权威。一般认为，作为1959年古巴革命后接下领导位置的第一个领导班子，他们很难超越卡斯特罗们“国家英雄”的地位。
虽然此次改革规模令人咂舌，但古巴政府也明确国家体制的根基不会动摇。劳尔·卡斯特罗此前表示，古巴仍将延续一党体制。
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