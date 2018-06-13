印度高铁征地遭抗议 若延期或致日本贷款无法到位

英媒称，政府官员表示，日本支持的一个 170 亿美元高铁项目由于果农的抗议，将难以在 12 月截止期限之前完成征地目标，印度总理莫迪提出的最具雄心的项目之一可能因此推迟。





据路透社 6 月 13 日报道，在当地政治人物的支持下，抗议活动在最近几个月爆发，反对 108 公里（ 67 英里）线路的部分路段征地，该线路约为连接孟买和莫迪家乡古吉拉特邦最大商业城市艾哈迈达巴德的高速列车路线的五分之一。莫迪办公室现在逐周盯着项目进展情况，印度官员试图让东京方面放心，通过与果农积极磋商，可以消除上述障碍。

报道称，在印度，反对征地的抗议活动很普遍，印度数以千万计农民都持有小块耕地。

“ 在印度，为任何项目进行征地都绝非易事， ” 负责这一项目的印度国家高铁公司发言人达南贾伊 · 库马尔表示， “ 我们也遇到困难，因为有太多阻力。 ”

报道称，国营的印度铁路公司两位匿名资深官员表示，如果未能在最后期限前完成高铁项目的征地工作，将导致日本国际协力机构（ JICA ）推迟发放软贷款。 JICA 下个月将对项目进行评估。

JICA 一名发言人表示，印度必须制定并公布当地居民的搬迁计划，才能进入涵盖高铁项目主体部分的贷款协议环节。

一名印度官员表示，为了安抚日方疑虑，印度官员已寻求本月在东京与日本国土交通省官员会面，印度希望将项目完工的目标提前一年至

2022

年。

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