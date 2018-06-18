日本《民法修正案》获通过 成人年龄将下调为18岁

日本新修订的《民法修正案》6月13日上午在日本参院全体会议上，以执政党多数赞成获得通过。修订后的《民法》规定，日本成人的年龄将从20岁调整为18岁。新法将于4年后的2022年4月1日正式实施。
日本《读卖新闻》报道称，鉴于“成人”的定义发生了变化，今后或将对日本民众的生活带来较大影响。不过，新法同时规定，出于对国民健康的考虑，现有相关条款将继续维持，其中包括未满20岁的国民仍然被禁止饮酒和吸烟。
报道称，如果新修订的《民法》顺利实施，这将是日本自1876年以来时隔146年后再次调整成人年龄。考虑到日本少子高龄化社会日趋严重，日本政府此次修订法律的目的在于促使日本年轻人尽早自立，为活跃社会做出更多贡献。
与此同时，新法实施后，在日本其他法律中界定“成年”与“未成年”的标准将会被自动设定为18岁。这也就意味着，年满18岁的日本国民有权按照自己的意愿履行法律诉讼程序，并可在未经监护人同意的情况下，独立进行贷款和办理信用卡。此外，成人年龄修改后，还将对部分资格证及驾照等相关法律规定产生影响。
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