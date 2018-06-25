小学扫毒计划上线?杜特尔特这次禁毒对象是小学生

据台湾东森新闻云报道，当地时间 22 日，有官员透露，为进一步遏制毒品犯罪，菲律宾执法机构正在升级扫毒计划，而这次的目标将会放在小学，针对教师以及 10 岁以上的学童进行随机毒品检测。消息一出，立刻遭到菲律宾教育部们的强烈反对。

据报道，菲律宾危险药物委员会（ DDB ）负责人凯伊表示， “ 目前在高中和大学推行的毒品预防计划已经足以证明，这些措施能够有效阻止学生吸毒，并灌输他们健康的重要性及无毒生活的美好。现在我们正着手研究要透过什么方式，以加强小学的毒品预防，到时候将颁布一项政策，确保在必要的情况下能够确实进行小学扫毒计划。 ”

DDB 公共关系官员迪玛库兰根表示， “ 目前是计划透过抽查 10 岁以上的学生，以及老师的背包和置物柜，来随机检查校内是否存在毒品威胁。不过在那之前会先与学校、家长以及教育部进行磋商，确保学生的权利受到保护，并得到安全上的保障。 ”









对此，教育部回应， “ 我们坚决反对执法机构的这项禁毒计划，因为让 1400 万才四到六年级的小学生接受药物检测是违法的。菲律宾缉毒局（ PDEA ）如果药要对所有 10 岁以上的学生进行测试，就违反了 2002 年的《综合危险药物法》，因为该法案仅允许针对中学生和大学生进行药物测试。而教育部长布里奥尼丝也正找时间与毒品执法相关机构的负责人会面，以详细讨论这一毒品预防计划。 ”

PDEA 发言人卡伦则提到， “ 目前已经提出修改规定的建议，改成对所有高中、大学学生以及教师进行强制性药物检测。但还是希望对 10 岁至 12 岁的小学生进行随机测试，因为警方先前在马尼拉郊外抓捕毒犯时，救出了一些儿童，担心他们已受到影响。 ”





杜特尔特一向以铁腕禁毒著称， 2016 年上任后，他将根除毒品列作施政重点。据官方统计，杜特尔特上任后，菲律宾共有约 4000 人在禁毒行动中死于警方枪下，民间组织质疑官方掩盖真实死亡数字，批评杜特尔特默许执法人员未经诉讼处决犯人。

杜特尔特曾多次就菲律宾国内的

“

禁毒战争

”

发表强硬言论。此前，对于联合国指责菲律宾国内禁毒战争引发的杀戮，杜特尔特回怼：

“

就目前我所知，联合国毫无用处，既不能阻止战争，也无法阻止大屠杀的发生。而我，试图保护我的国家时，联合国竟在那指责我杀了一万人。

”

此外，面对菲律宾执法部门禁毒行动的不力表现，杜特尔特曾强硬表态：

“

如果你们不想要警察，那么我现在站在这里，我会亲手射杀罪犯。这是实话！如果没人敢，我将自己扣下扳机。

”

Twitter

sgnypost





