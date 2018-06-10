金正恩抵达新加坡 将与李显龙总理举行会晤

新加坡外交部长维文当地时间10日通过社交媒体宣布，朝鲜最高领导人金正恩已抵达新加坡。
据新加坡《海峡时报》报道，朝鲜最高领导人金正恩于当地时间10日下午2时36分飞抵新加坡樟宜机场，并将于当天会见新加坡总理李显龙。
新加坡外交部10日上午发表声明称，李显龙将于10日和11日分别会晤朝鲜最高领导人金正恩和美国总统特朗普。
此前据美媒报道，当地时间6月9日，美国总统特朗普登上“空军一号”前往新加坡，预计周二（12日）在新加坡会见朝鲜最高领导人金正恩。
美国白宫记者团9日表示，美国总统特朗普已离开加拿大前往新加坡，预计10日到达。特朗普在离开加拿大魁北克时告诉记者，即将与金正恩举行的会晤是“和平使命”，他说，“尽管是未知的，但我对此很有信心。”特朗普此前曾表示，他期待与朝鲜领导人金正恩的会晤取得丰硕成果。
据央视6月9日报道，新加坡外交部长维文在结束对平壤的访问后，9日经北京转机回新加坡时表示，“朝美领导人会晤一切已准备就绪，美国和朝鲜官方都对会晤筹备工作感到满意，24小时后双方领导人开始陆续抵达了。”
美国白宫发言人桑德斯当地时间5日宣布，美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩将在新加坡圣淘沙嘉佩乐酒店（Capella Hotel）举行会晤。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，美朝代表日前在嘉佩乐酒店见面4次，讨论物流问题。分析称，圣淘沙岛四面环海，而嘉佩乐酒店的位置隐蔽，有利部署保安；此外该岛较其他选址更为休闲，有利促进美朝谈判气氛。
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