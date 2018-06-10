特朗普将乘“空军一号”抵达新加坡 与金正恩会晤

据美国全国广播公司（NBC）消息，当地时间6月9日，美国总统特朗普登上“空军一号”前往新加坡，预计周二（12日）在新加坡会见朝鲜最高领导人金正恩。
据俄罗斯卫星通讯社报道，美国白宫记者团周六（9日）表示，正在加拿大参加七国集团（ G7 ）峰会的美国总统特朗普，已离开加拿大前往新加坡，预计10日晚到达。据日本共同社引述外交人士的话称，朝鲜最高领导人金正恩也将于10日抵达新加坡。
另据《赫芬顿邮报》消息，特朗普在离开加拿大魁北克时告诉记者，即将与金正恩举行的会晤是“和平使命”，他说，“尽管是未知的，但我对此很有信心。”特朗普此前就表示，他期待与朝鲜领导人金正恩的会晤取得丰硕成果。
报道称，特朗普早些时候与其他七国集团领导人就贸易关税问题进行了“激烈交锋”，随后在气候变化等问题展开谈判之前便离开了峰会。因为“六国齐杠美国”氛围渐重，媒体纷纷推测“特朗普可能中途拂袖而去甚至彻底缺席峰会”。
据央视6月9日消息，新加坡外交部长维文在结束对平壤的访问后，9日经北京转机回新加坡时表示，“朝美领导人会晤一切已准备就绪，美国和朝鲜官方都对会晤筹备工作感到满意，24小时后双方领导人开始陆续抵达了。”
美国白宫发言人桑德斯近日声称，美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩将在新加坡圣淘沙嘉佩乐酒店（Capella Hotel）举行会晤。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，美朝代表日前在嘉佩乐酒店见面4次，讨论物流问题。分析指，圣淘沙岛四面环海，而嘉佩乐酒店的位置隐蔽，有利部署保安；此外该岛较其他选址更为休闲，有利促进美朝谈判气氛。
关于朝美领导人会晤，中国外交部发言人华春莹8日表示，我们注意到近期美朝双方就筹备领导人会晤取得的积极进展，我们希望朝美领导人会晤顺利举行并取得积极成果，沿着政治解决朝鲜半岛核问题的方向继续走下去。中方一直并将继续为推动半岛核问题政治解决发挥积极和建设性作用。
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