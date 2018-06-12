韩国现代调查研究所预测韩经济或将进入“衰退期”

韩媒称，一家智库10日称，今年韩国经济预计将增长2.8%，创造约19.8万个新就业机会。这一增长预期低于政府和央行的预测。
据韩联社6月10日报道，现代调查研究所称，其预测是基于一年来一致综合指数和综合领先指标一直在下降、该国的增长依赖于库存投资以及就业统计数据不佳等事实。
这家私人研究所随后声称，整个经济可能将进入“衰退期”，而不是“简单的”收缩阶段。
现代调查研究所称：“当前，国家亟需应对下行风险，若不能有效做到这一点，连2.8%的年增长率也难以实现。”
该研究所降低了对建筑和设施投资的增长预期，同时调整了消费方面的数字。
该智库称，设施投资增长率可能降至3.9%，建筑业预期将增长0.6%，而此前的估计值为0.9%。消费方面的数据增至2.7%，而此前估计为2.6%。
然而，该智库称，朝鲜半岛地缘政治紧张关系缓和以及对韩朝间经济合作增强的期待能够促进增长。
至于出口，现代调查研究所说，这一亚洲第四大经济体可能同比增长6.2%，低于2017年的出口增长率15.8%。
报告称，新增就业岗位将大大少于去年的31.6万个。该国失业率将为3.8%，比2017年增加0.1个百分点。
一位研究人员说：“结构性问题在阻碍经济增长，除非采取一些强有力措施，否则这个国家会发现自己落后了。”
与此同时，2.8%的增速与LG经济研究所、韩国金融研究所和韩国经济研究所发布的估计值大体一致，但低于韩国政府、韩国银行和国际货币基金组织预测的3%。
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