日本裸体隐士独居荒岛30年 被强行带回文明社会

一人在荒岛上生活了近30年，堪称现代版“鲁滨逊漂流记”。
据澳大利亚媒体报道，日本一名82岁老人宫本长崎（Masafumi Nagasaki）孤身一人在荒岛上生活了近30年。如今，他被政府部门强行带回文明社会。
宫本长崎从1989年到达日本冲绳县西南部一个名为索托巴纳里（Sotobanari）的荒岛上，这个岛是日本少数无人居住的地方之一，据当地人说，即使是渔民也很少到这里。
赤身裸体，没有食物、没有电话、没有打火机、没有饮用水，宫本长崎一个人对抗台风和蚊虫。直到2012年宫本长崎才被一名旅行者发现，因为衣服被台风吹走，宫本长崎也被称为“裸体隐士”。
宫本长崎有个梦想就是死在岛上，这里已经成了他的家。
“找到一个地方死亡是件很重要的事情。”宫本长崎曾对采访他的路透社记者这样说道。
“在我看来，选择死亡的地点很重要的，无论是在医院里，还是在家里，但是死在这里，被大自然包围——你就是无法战胜它，对吧？“
宫本长崎不喜欢谈论自己的过去。对于为何选择独自一人来到这座荒岛？宫本长崎称他以前在大阪的一家工厂工作，一名同事告诉他这个神秘的群岛，从那时起他就梦想逃离文明社会。有一次，他在飞机上看到大海被污染的情景让他“震惊”，于是这名“没有野外经验的城市人”收拾好行囊，来到了这里，最初，他计划在这里待几年，但一待就是将近30年。
“在文明社会，人们把我当成白痴，让我觉得自己像个傻瓜。在这个岛上，我不想那样。”宫本说道。
“在这个岛上，我不要别人告诉我该做什么，我只是遵循自然法则。”
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