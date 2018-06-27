日本裸体隐士独居荒岛30年 被强行带回文明社会

一人在荒岛上生活了近 30 年，堪称现代版 “ 鲁滨逊漂流记 ” 。

据澳大利亚媒体报道，日本一名 82 岁老人宫本长崎（ Masafumi Nagasaki ）孤身一人在荒岛上生活了近 30 年。如今，他被政府部门强行带回文明社会。

宫本长崎从 1989 年到达日本冲绳县西南部一个名为索托巴纳里（ Sotobanari ）的荒岛上，这个岛是日本少数无人居住的地方之一，据当地人说，即使是渔民也很少到这里。





赤身裸体，没有食物、没有电话、没有打火机、没有饮用水，宫本长崎一个人对抗台风和蚊虫。直到 2012 年宫本长崎才被一名旅行者发现，因为衣服被台风吹走，宫本长崎也被称为 “ 裸体隐士 ” 。

宫本长崎有个梦想就是死在岛上，这里已经成了他的家。

“ 找到一个地方死亡是件很重要的事情。 ” 宫本长崎曾对采访他的路透社记者这样说道。





“ 在我看来，选择死亡的地点很重要的，无论是在医院里，还是在家里，但是死在这里，被大自然包围 —— 你就是无法战胜它，对吧？ “





宫本长崎不喜欢谈论自己的过去。对于为何选择独自一人来到这座荒岛？宫本长崎称他以前在大阪的一家工厂工作，一名同事告诉他这个神秘的群岛，从那时起他就梦想逃离文明社会。有一次，他在飞机上看到大海被污染的情景让他 “ 震惊 ” ，于是这名 “ 没有野外经验的城市人 ” 收拾好行囊，来到了这里，最初，他计划在这里待几年，但一待就是将近 30 年。

“ 在文明社会，人们把我当成白痴，让我觉得自己像个傻瓜。在这个岛上，我不想那样。 ” 宫本说道。

“ 在这个岛上，我不要别人告诉我该做什么，我只是遵循自然法则。 ”





但宫本逍遥的生活也要告一段落。尽管宫本长崎不愿意离开这座荒岛，当地政府还是强行将患流感的他从岛上带走。他被安置在距离索托巴纳里岛

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公里的石垣市的一家养老院，并拒绝让他再回岛上。

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