印尼邀朝韩首脑赴亚运会 金正恩被指或再访东南亚

据韩国《中央日报》 27 日报道，韩国政府相关人士 26 日透露称，印尼政府同时邀请了韩朝两国首脑出席将于今年 8 月 18 日 -9 月 2 日在印尼举行的雅加达亚运会。

报道援引这名政府人士的消息称， 4 月 27 日，朝韩首脑在板门店举行会谈之后，印尼总统佐科 · 维多多将韩朝两国驻印尼大使邀请至印尼总统府，并表达了希望韩朝两国积极支援印尼成功举办雅加达亚运会的意愿。据悉，这次会面是在 4 月 30 日举行，当时韩国驻印尼大使金昌范和朝鲜驻印尼大使安光一（音）出席了会面。

另一位知情人士也证实了相关说法， “ 据我所知，印尼总统佐科 · 维多多在接见韩朝两国驻印尼大使时，邀请文在寅总统和朝鲜最高领导人金正恩值亚运会之际一同访问印尼。韩朝两国政府均已通过外交渠道接到报告，韩国政府正在研究文在寅总统是否访问印尼 ” 。由此，韩朝两国首脑能否在第三国印尼会面引起关注。

韩朝两国于 2000 年和 2007 年先后在平壤举行了两次首脑会谈，今年 4 月 27 日，朝韩第三次首脑会谈在板门店韩方一侧举行。 5 月 26 日，文在寅与金正恩在未事先发布消息的情况下，再次在板门店举行首脑会谈。《中央日报》称，若韩朝两国首脑接受佐科 · 维多多总统的邀请，文在寅和金正恩将首次在第三国进行会面。





报道还称，此前根据韩朝两国 4 月 27 日通过的《板门店宣言》，双方决定今秋在平壤再次举行首脑会谈。但 5 月 26 日，两位首脑突然在板门店统一阁举行首脑会谈后，韩国外交部长康京和近日表示， “ 在今秋之前，（韩朝）双方或从简举行首脑会谈 ” 。部分人士观测称，康京和此番发言或考虑到了佐科 · 维多多总统的邀请。

6 月 18 日，韩朝两国举行了体育会谈，决定在雅加达亚运会一同入场，并且在部分比赛项目中组建韩朝联队。报道称，若朝韩两国首脑接受佐科 · 维多多总统的邀请，两人很有可能会共同出席亚运会开幕式或闭幕式。

根据《中央日报》的报道，青瓦台相关人士称，文在寅总统今年下半年的对外日程已基本确定，访问印尼一事将根据朝美两国间的无核化谈判进展灵活推进。此外，金正恩是否会接受佐科 · 维多多总统的邀请尚未可知。

此前在

6

月

12

日，金正恩与美国总统的首次会晤也选在了东南亚国家新加坡，如果金正恩接受邀请，这将是他时隔两个月之后，再次踏足东南亚。

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