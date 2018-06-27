欧洲不应在贸易战中示弱 而应扮演强国角色

法国国际关系与战略研究所网站 6 月 22 日刊文称，国际关系与战略研究所副所长茜尔维 · 马特利在接受专访时称，如果自我定位不是强国，那就无法按照统一的方式来建设欧洲，面对大国威胁时，就难以自我定位。面对贸易战，欧洲重要应该做得更进一步：要求美国停下来。

以下为专访内容。





欧洲应扮演好强国角色





问：欧洲与美国之间的贸易龃龉可以升级到什么地步？





茜尔维 · 马特利答：可能发展到很远。但是我担心贸易战一旦开始我们将会付出昂贵代价。欧洲现在应当在美国面前挽回面子。但我认为重要的是做得更进一步：欧洲应当要求美国停下来。





问：特朗普的贸易保护主义标志着一种决裂吗？





答：想一想欧盟因何而来。二战之后，马歇尔计划对建立在欧洲合作基础上的一些计划进行经济援助。当美国打算在一项关于煤炭和钢铁的计划中实施控制权时，愤怒的欧洲创建了专门的经济共同体。欧洲建设的过程始终与美国对立，其主旨是组建一个能够与美国平等谈判的大型经济体。美国一直对此冷眼相待。两大经济体对抗的逻辑始终存在，这就是问题所在。





问：如何解释欧洲的软弱？





答：对于一些成员国来说，美国是欧洲面对俄罗斯的安全保证。还有一个不太明显的因素。除了俄罗斯，欧洲有两个国家自认为是强国：法国和英国。如果自我定位不是强国，那就无法按照统一的方式来建设欧洲，面对大国威胁时，就难以自我定位。看一看瑞典：它对经济欧洲要求甚多，却对欧洲在世界的责任感的概念感到陌生。





问：欧洲能够在新的世界秩序中确立自己的地位吗？





答：确立地位，就是接受扮演强国的角色。这首先要求保证防务以及拥有外交政策。让人安心的是欧洲已开始着手防务事务。





经贸战需要 “ 信息战 ” 支撑





问：您认为美国在使用治外法权方面拥有坚定的战略吗？





答：我认为这是个文化问题。在美国，信息的流通比我们国家更加自然、流畅且更加系统。在法国，一切都被隔离开来。情报部门很少与企业对话，只是独自时不时发出一些警报。而在美国，一旦中央情报局开始对某人展开调查，所有相关方面都会得到通知，从政府到相关行业企业。当像通用电气公司这样的企业对欧洲有什么看法时，我相信它会打几通电话以确保一切顺利。





问：这是经济战争吗？





答：这是一种形式的经济战争，但不是一个阴谋。我与美国外国资产控制办公室的一些代表打过几次交道，他们不理解对他们的指控。欧洲对于这种经济战争所知甚少，进行得也很糟糕。欧洲的大企业抱怨的第一件事就是接触不到信息。





问：为什么存在这种文化差异？





答：我们拥有这种保密文化。美国人则始终认为贸易政策或者制裁政策属于外交范畴。在他们的体制中，一切互有关联。还有许多连通器，公有部门与私有部门也相互渗透。美国智库的专家们经常在内阁工作。我们称之为利益冲突，他们却认为这很平常。

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