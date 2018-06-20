美国国务卿蓬佩奥：将驱除中国影响 让非洲走“美国模式”

中美贸易摩擦硝烟再起，美国国务卿蓬佩奥 6 月 18 日在其国内的底特律经济俱乐部（ Detroit Economic Club ）发表长达 3 万多字的演讲，强调美国经济和制造业正在 “ 强劲复苏 ” ，必须让全球经济重回 “ 美国模式 ” 。





他说，目前一些世界最成功的经济体还没有采用 “ 美国模式 ” ，但我相信他们将会采用。因为美国式的资本主义和经济活力对发展至关重要。一个经济体可能暂时不采用这种模式，但最终，只有在美国这样的政治环境中才可能产生活力、创造力和技术创新。

在谈到非洲时，蓬佩奥表示，要把西方模式，也就是人权、法治、知识产权理念教给他们，这样非洲的发展就将更接近 “ 西方模式 ” 而非 “ 中国模式 ” 。

他还指责中国窃取美国知识产权并向美国市场倾销产品，是一种 “ 最具掠夺性的经济 ” ，他同时也指责 G7 国家的关税壁垒，宣称将努力为美国汽车业和制造业争取一个 “ 公平的 ” 竞争环境。

美国国务院官网 6 月 18 日刊出演讲全文，摘译如下：

蓬佩奥说，经济外交能够强化国家安全，经济安全实际上就是国家安全。众所周知，美国是世界上体量最大、最具影响力、坦率地说，也是最具创新精神的经济体。这为我们的盟友和对手所羡慕。经济力量是我最重要的工具之一，也是我在全球外交中信誉的最大来源之一。





在特朗普上任 17 个月以来，我们已新增 300 万个就业岗位，其中包括 30 万个制造业岗位和 30 万个建筑业岗位，失业率为 2000 年 4 月以来最低。你们都在谈论底特律经济的复苏，把这称为 “ 复兴 ” ，你们应该对此自豪，数据说明，全美国也在 “ 复兴 ” 。

但是我也很清楚，我们今天的债务达到 21 万亿美元，我们需要大量的经济增长来维持我们的生活方式。如果你们没有机会在国外销售产品，或者不能从国外购买零部件，这种增长将大为减缓，我们不能让这种情况发生。

我必须告诉你们，我看到了什么，不仅作为现任美国国务卿，也作为前任中情局局长。我看到我们的经济活力应该在全球成为典范。目前世界上还有很多地方没有接受我们的模式，坦率地说，今天有一些最成功的经济体还没有接受我们的模式，但我有自信他们会接受的。他们会这么做的，因为美国式的资本主义和经济活力对经济成功是必需品。你可能短时期内避免采用这种模式，但最终，经济活力、创造力和技术创新只有在美国这样的政治环境中才可能产生，因为每个人在这里都有公平的成功机会。

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