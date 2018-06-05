意大利公司渴望为美国造新战舰 将取代濒海战舰

美国《华盛顿邮报》网站6月3日发表了阿伦·格雷格的题为《意大利制造商希望帮助增加美国海军军舰数量》的报道。
围绕建造美国海军下一批军舰的竞争正在升温，外国和美国制造商纷纷争夺这个数十亿美元的机会。
美海军2月宣布，已将5家造船公司列入FFG（X）导弹护卫舰计划的最后挑选名单。该计划要求取代“濒海战斗舰”（LCS）。
已于今年与洛克希德-马丁公司、通用动力公司、亨廷顿英戈尔斯公司、奥斯塔公司和芬坎蒂耶里造船公司签订了研发合同。
海军希望于2020年选出一家公司掌管该项目。
这个机会促使被列入该项目最后挑选名单的5家公司争相展开竞争。在美国境内即威斯康星州保留着一个造船厂的意大利芬坎蒂耶里造船公司上周抓住机会，在巴尔的摩展示“阿尔皮诺”号军舰——意大利海军的这艘舰艇当时正在访问美国。
自唐纳德·特朗普在竞选期间说他想打造一支拥有350艘军舰的海军以来，海军和白宫对军方造舰计划的态度已明显谨慎了许多。
国会研究服务部和国会预算局估计，根据目前的预算，为打造一支拥有355艘军舰的海军而制定的长期造舰计划，至少要到2050年才能完成。海军现在拥有的军舰不足300艘。
然而，为建造军舰而展开的竞争，对不论哪个将成为主承包商的造船商而言，都是一个重大长期机遇。海军计划停止购买“濒海战斗舰”——这种军舰因成本增加，以及存在对其能否承受战斗损失的担忧而受到批评。
海军希望于2020年开始购买新护卫舰，因此留给研发的时间已经不多。
此后，海军计划购买20艘护卫舰，每年一艘或两艘，据估计，每艘成本为8亿至9亿美元。
国会研究服务部称，海军的2019年预算要求为该项目投入1.348亿美元研发经费。
海军目前正在选择造船商，预计从2020年到2023年，每年将在该项目上支出8.5亿至18亿美元。
五角大楼的开支重点从反恐转向购买旨在威慑外国侵略的先进武器。
这些制造公司说，令人生畏的巨型武器重新流行起来。此外，随着美国国防预算再次增加，获得此种装备的可行性增强了。
退役美国海军中将、芬坎蒂耶里公司首席战略官理查德·亨特说：“俄罗斯和中国非常成功地增强了侵略性和能力，这要求我们注意填补护卫舰方面的空白。我们再次处于冷战式环境中。”
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