印度正通过港口等具体措施加强在东南亚影响力

英国路透社6月4日关注印度总理近期在东南亚的一些外交活动。报道认为，为了加强在东南亚影响力，印度目前正在采取一些具体的外交政策和安全措施。
例如，莫迪与印度尼西亚签署了一份协议，将开发印度尼西亚沙璜市的一个港口，这里会俯视马六甲海峡的一个入口，而这个海峡则是全球最繁忙的水路之一。在访问新加坡期间，莫迪与新加坡在提供军舰、潜艇和军用航空器物流支持方面达成协议。此外，此前莫迪飞抵吉隆坡，拜访5月赢得马来西亚总理大选的马哈蒂尔。通过这些行动，莫迪切实加强了与三个最具影响力的东南亚国家的关系。
6月1日，莫迪在香格里拉对话上表示，印度将会与东盟国家一起，促进印太地区“基于规则的秩序的发展”。他说：“为了地区的稳定和平，我们将与个别或者以三个为一组的国家一起合作。”包括美国国防部长马蒂斯在内的几位代表对此表示支持。
印度外交部官员称，印度努力开发印尼在马六甲海峡出入口港口，很大因素是出于自身利益，因为马六甲海峡承载了60%的印度对外贸易。
新加坡国立大学南亚研究机构主任拉贾•莫汉（C Raja Mohan）说：“东盟地区多样化的安全关系面临压力。事实上，一个积极的印度是适合这种情况的。”不过，尽管莫迪开局强势，但不确定他的战略能持续多久。他说：“贯彻实施对印度来说一直是一个主要挑战。莫迪力争提高印度在处理国外事务上的能力，确实有一定成效，但是这是一个结构性挑战，将继续存在。”
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