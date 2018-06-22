美媒:报告称美国人均贫富差距大 4千万人生活贫困

美媒22日报道称，一份联合国关于极度贫困和人权的报告显示，美国有4000万人生活在贫困当中，其中1850万人生活在极度贫困中，而500多万人生活在绝对贫困中。这份报告将于周五的时候交给联合国人权委员会。
联合国特别报告员菲利普·奥尔斯顿（Philip Alston）把美国称作是发达国家中最不平等的社会。他表示美国的政策造福富人的同时加剧了穷人的困境。
他认为，特朗普政府的政策污蔑穷人，说那些受到政府补助的人有能力工作却不工作，并认为食品券等辅助措施应大量减少。他说政府暗示接收福利的人慵懒不想工作是在歪曲事实。
奥尔斯顿说：“目前可得的数据显示穷人医疗补助项目（Medicaid）的大部分受益者，不是有全职工作（大约占半数），就是在上学，或者全天候地在照顾他人。”他表示只有7%的人是没有工作的。
在他的报告中，奥尔斯顿表示美国在所有西方国家中有着最高的收入不平等。收入前10%的人口占有全国38%的财富。他还说特朗普政府1.5万亿美元的减税政策主要造福了富人并恶化了穷人的处境。
这名联合国的调查人员表示，在结束他的任务时，他发布声明，将给政府一些时间回应他的报告。他说：“美国选择了不这么做。报告已经发布两三周了，官方没有回应这个声明，也没回应最终报告。”
作为日常程序的一部分，在奥斯顿对联合国人权委员会正式提交报告以后，有关国家有权做出回复。尽管美国退出了联合国人权委员会，它依然有权作为观察国对报告给出回应。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost