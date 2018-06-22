美媒:报告称美国人均贫富差距大 4千万人生活贫困

美媒 22 日报道称，一份联合国关于极度贫困和人权的报告显示，美国有 4000 万人生活在贫困当中，其中 1850 万人生活在极度贫困中，而 500 多万人生活在绝对贫困中。这份报告将于周五的时候交给联合国人权委员会。

联合国特别报告员菲利普 · 奥尔斯顿（ Philip Alston ）把美国称作是发达国家中最不平等的社会。他表示美国的政策造福富人的同时加剧了穷人的困境。





他认为，特朗普政府的政策污蔑穷人，说那些受到政府补助的人有能力工作却不工作，并认为食品券等辅助措施应大量减少。他说政府暗示接收福利的人慵懒不想工作是在歪曲事实。

奥尔斯顿说： “ 目前可得的数据显示穷人医疗补助项目（ Medicaid ）的大部分受益者，不是有全职工作（大约占半数），就是在上学，或者全天候地在照顾他人。 ” 他表示只有 7% 的人是没有工作的。

在他的报告中，奥尔斯顿表示美国在所有西方国家中有着最高的收入不平等。收入前 10% 的人口占有全国 38% 的财富。他还说特朗普政府 1.5 万亿美元的减税政策主要造福了富人并恶化了穷人的处境。

这名联合国的调查人员表示，在结束他的任务时，他发布声明，将给政府一些时间回应他的报告。他说： “ 美国选择了不这么做。报告已经发布两三周了，官方没有回应这个声明，也没回应最终报告。 ”

作为日常程序的一部分，在奥斯顿对联合国人权委员会正式提交报告以后，有关国家有权做出回复。尽管美国退出了联合国人权委员会，它依然有权作为观察国对报告给出回应。

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