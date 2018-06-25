    • 2018年6月25日

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    伦敦贵族学校让孩子体验贫困:不吃三文鱼改烤土豆

    星期一, 六月 25, 2018

    伦敦西区圣保罗女子学校是伦敦最负盛名的私立学校之一，据英国广播公司（BBC）报道，该校学费每学期7978英镑。近日，该学校因节俭日活动被推上了舆论的风口浪尖，这个出于善意的举动，怎么就被骂了呢？
    　　
    英国广播公司22日报道称，伦敦圣保罗女子学校为了让学生体验贫困，在节俭日当天，给孩子们吃土豆和水果当午餐。
    　　
    学校当天发推特称：今天是今年最后一次节俭日。学生和工作人员用烤土豆、番茄豆子和凉拌卷心菜当午餐，甜点是水果。节省下来的钱将捐给学校的慈善机构。


    要知道，跟学生平时吃的香草三文鱼、法式油封鸭这种精致菜肴相比，这顿午餐的确俭朴了很多。但这条推特一出现，便引来各方骂名。有网友表示，这是对贫困完全缺乏了解

    虽然现在我们已经看不到这条推特了，不过根据BBC的报道，英国花小钱为一家人做饭cooking for a family on a shoestring budget）的知名博主门罗认为校方此举这是巨大的傲慢
    　　
    我没有感到愤怒，更多的是悲伤，他们可能觉得自己因为演穷人演得很好。门罗说，我不知道哪个穷人愿意开两个小时烤箱烤土豆。
    　　
    一位研究食物贫困的硕士研究生米德尔顿表示，节俭午餐的说法不准确，因为穷人根本买不起新鲜食物，他们一般吃罐头
    　　
    圣保罗女子学校发言人告诉BBC多年来，学校一直定期安排简单的食物做午餐，把节省下来的钱捐给当地的慈善机构。目的是增强学生对不如自己富有的人的认知，选择节俭这个词是为了告诉他们身边很有多人面临着巨大的经济困难。
    　　
    让人不解的是，校方拒绝解释为什么删除原推特。

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