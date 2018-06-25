伦敦贵族学校让孩子体验贫困:不吃三文鱼改烤土豆

伦敦西区圣保罗女子学校是伦敦最负盛名的私立学校之一，据英国广播公司（ BBC ）报道，该校学费每学期 7978 英镑。近日，该学校因 “ 节俭日 ” 活动被推上了舆论的风口浪尖，这个出于善意的举动，怎么就被骂了呢？

英国广播公司 22 日报道称，伦敦圣保罗女子学校为了让学生 “ 体验贫困 ” ，在 “ 节俭日 ” 当天，给孩子们吃土豆和水果当午餐。

学校当天发推特称： “ 今天是今年最后一次 ‘ 节俭日 ’ 。学生和工作人员用烤土豆、番茄豆子和凉拌卷心菜当午餐，甜点是水果。节省下来的钱将捐给学校的慈善机构。 ”









要知道，跟学生平时吃的香草三文鱼、法式油封鸭这种精致菜肴相比，这顿午餐的确 “ 俭朴 ” 了很多。但这条推特一出现，便引来各方骂名。有网友表示，这是对贫困 “ 完全缺乏了解 ” 。





虽然现在我们已经看不到这条推特了，不过根据 BBC 的报道，英国 “ 花小钱为一家人做饭 ” （ cooking for a family on a shoestring budget ）的知名博主门罗认为校方此举这是 “ 巨大的傲慢 ” 。

“ 我没有感到愤怒，更多的是悲伤，他们可能觉得自己因为演穷人演得很好。 ” 门罗说， “ 我不知道哪个穷人愿意开两个小时烤箱烤土豆。 ”

一位研究食物贫困的硕士研究生米德尔顿表示， “ 节俭午餐 ” 的说法不准确，因为 “ 穷人根本买不起新鲜食物，他们一般吃罐头 ” 。

圣保罗女子学校发言人告诉 BBC ， “ 多年来，学校一直定期安排简单的食物做午餐，把节省下来的钱捐给当地的慈善机构。目的是增强学生对不如自己富有的人的认知，选择 ‘ 节俭 ’ 这个词是为了告诉他们身边很有多人面临着巨大的经济困难。 ”

让人不解的是，校方拒绝解释为什么删除原推特。

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