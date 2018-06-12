美德法为G7峰会失败争吵不休 加美交锋“愈演愈烈”

外媒称，在加拿大举行的七国集团（G7）峰会发生前所未有的争吵后，德国总理默克尔对美国总统特朗普事后退出最初共同商定的联合声明感到失望。“（特朗普）通过推特收回（对联合声明的支持）令人失望，也令人有些沮丧。”默克尔6月10日接受德国电视一台采访时说。
默克尔称特朗普“令人沮丧”
据德国新闻电视频道网站6月10日报道，默克尔说，她仍然相信特朗普在“许多问题上”赞同G7国家的原则，“但是现在宣布退出联合声明当然是影响更为深远的一步”。此前，美国和其他六个国家在峰会上尽管就贸易和气候保护等议题存在巨大分歧，但仍在最后一刻就长达8页的联合声明达成一致。
报道称，特朗普在乘飞机前往新加坡与朝鲜最高领导人金正恩会晤的途中出人意料地发推文撤销了对联合声明的支持——这在G7四十年的历史中绝无仅有。美国总统的理由是加拿大总理贾斯廷·特鲁多发表了“错误言论”，并称其为“非常不诚实”的东道主。特鲁多此前宣布，要针对美国的惩罚性关税采取报复性措施。
据路透社6月10日报道，德国和法国10日猛烈批评美国总统特朗普突然作出的撤销对G7联合声明的支持的决定，指责特朗普破坏信任，出尔反尔。
德国外长海科·马斯在被问到特朗普的大转向时说，“在几秒钟内，你就能以280字的推文破坏信任”。
马斯说，特朗普的行为“实际上并不是真正的意外，我们看到气候协定和伊朗核协议也是如此”。
法国总统府一名官员说，法国和欧洲支持G7联合声明，并补充说任何背离峰会所作承诺的人都将显露出他们的“言行不一”。
“国际合作不能依靠愤怒和评论。我们要严肃起来。”这位要求匿名的法国官员对路透社说。
美批加拿大总理“背信弃义”
据法新社6月10日报道，在美国总统特朗普扬言对其盟友征收重税这一大转变后，美国6月10日指责加拿大在已经以惨败结束的G7峰会期间“背信弃义”。
报道称，习惯于表面反应的美国总统对特鲁多的讲话作出了回应。后者重申，从两国间的历史来看，美国强行多征加拿大钢铝关税是具有“侮辱性的”。和欧盟一样，特鲁多确认7月采取报复性措施。
特朗普最重要的经济顾问拉里·库德洛将其攻击都集中到了特鲁多身上。他6月10日怒斥道，“这是背信弃义，他欺骗了我们，不仅是特朗普总统，还有G7的其他成员”。
美国总统贸易顾问彼得·纳瓦罗甚至说，“地狱里有一个位置专门留给任何一位这样的外国领导人，他和特朗普展开没有诚意的外交，并且在其离开后在背后捅刀子”。
另据美联社6月11日报道，美国总统特朗普在抵达新加坡后再次炮轰加拿大，说“如果做不到互惠，那么公平贸易现在应该叫傻瓜贸易”。
6月11日上午，特朗普在新加坡发表推文，再次批评美国对加拿大的贸易政策。他在推文中写道：“被点名的时候，（加拿大总理）贾斯廷还装作是受害者！”
他在推文中说：“身为美国总统，我为什么要让其他国家继续像过去几十年那样获得巨额贸易顺差，而我们的农民、工人和纳税人要付出如此巨大和不公平的代价？”
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