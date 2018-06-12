韩国防长访越加强军事合作 协议内容仍保密

据美国《外交学者》网站6月8日报道，本周韩国防长访问越南，两国达成了新的国防协议。虽然协议细节并未公布，但这是双方加强防务合作的又一例证。
报道称，本周，韩国国防部长官宋永武访问了越南。这次访问再次凸显出河内和首尔之间日益增强的安全合作。它是两国更广泛战略伙伴关系的一部分，不仅会对双边关系产生影响，而且还会影响到更广泛的地区。
据报道，早在2009年，越南和韩国就将两国关系提升到了战略伙伴关系层面。总的来说，这次安全合作也考虑到了发展更广泛的关系。自从韩国总统文在寅去年上任以来，两国关系取得了显著的进步。按照《新南向政策》，韩国对东南亚的关注度更高了。实际上，就在今年4月，越南国防部长吴春历访问了韩国。当时双方就2030年前的防务合作达成了一项共同愿景声明。双方在防务领域还有其他发展。
报道称，本周，在宋永武按计划回访越南时，两国关系再次成为媒体关注的焦点。在6月3日至5日赴新加坡出席香格里拉对话会之后，宋永武和一个韩国高级代表团拜访了包括吴春历在内的越南官员。此行让双方有机会回顾两国安全关系的现状并考虑进一步采取加强两国关系的步骤。
报道称，在宋永武访问期间，双方回顾了两国现有的安全合作，包括今年4月签署的联合声明。他们还讨论了地区和国际关切的其他问题。据越南国防部称，会晤后双方一致同意进一步加强防务合作，包括在国防工业、人力资源培训、战后爆炸物和地雷处理等领域的合作。
报道还表示，此次行程的亮点是两国国防部签署的一项新协议。越南国防部称这份协议是一份谅解备忘录，涉及向维和部队、自然灾害和人道主义救援提供后勤支持。
报道称，双方都没有公开新协议的更多细节。但这是两国近来不断加强安全合作的另一个迹象。随着韩国继续深化与越南等东南亚国家的关系，河内方面也希望进一步加强与大国和中等强国的关系，可以预期未来几个月将在这一领域看到更多的发展。
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