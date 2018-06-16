越南“反华”游行中 一名美国人被捕

越南多地上周末发生大规模 “ 反华 ” 示威游行，在某些地区演变为针对政府和警察的暴力冲突。

英国《卫报》 6 月 15 日报道，一名美籍越南裔人士因参加在胡志明市的游行被捕，美国外交部门已知晓此事并采取行动。





被捕者名叫阮英惟（ Will Nguyen ），现年 32 岁，来自美国德克萨斯州休斯敦市，目前正在新加坡学习。他 6 月 10 日在胡志明市参加抗议游行活动后，被警方逮捕。

根据目击者和监控录像，阮英惟头部受伤流血，被便衣警察拖走。他目前因 “ 扰乱治安 ” 被关押，但尚未受到指控。

家人和朋友声称，阮英惟是越南裔美国人，当时正巧在胡志明市寻找毕业后的住所，他出于兴趣围观了抗议游行，并没有政治诉求。









阮英惟的耶鲁大学校友玛丽 - 艾丽斯 · 丹妮尔（ Mary-Alice Daniel ）目前正在为他四处奔走协调。

她说， “ 在越南很少发生抗议活动，当天阮英惟在现场是因为他把这视为一种公民参政形式（ a display of civil participation ），他确实支持这种活动。 ”

“ 他当时在现场是因为他支持越南人民，他没有政治诉求，也无关意识形态。当时在场者都没有提出证据证明他有任何形式的不当行为，除了和平抗议，他没有做任何事。但他非常不幸，在人群中碰巧是他被选中带走。 ”

丹妮尔认为，越南警方并不知道阮英惟是美国国籍。

越南外交部发言人黎氏秋恒（ Le Thi Thu Hang ）否认曾对阮英惟使用暴力。

美国大使馆发言人波普 · 斯洛尔（ Pope Thrower ）表示，大使馆已获悉有关逮捕的报道，但拒绝进一步置评。

“

当一名美国公民在海外被拘留时，美国国务院将竭尽全力提供适切领事协助。出于保密方面的考虑，我们不作更多评论。

”

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