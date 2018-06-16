越南“反华”游行中 一名美国人被捕

越南多地上周末发生大规模“反华”示威游行，在某些地区演变为针对政府和警察的暴力冲突。
英国《卫报》6月15日报道，一名美籍越南裔人士因参加在胡志明市的游行被捕，美国外交部门已知晓此事并采取行动。
被捕者名叫阮英惟（Will Nguyen），现年32岁，来自美国德克萨斯州休斯敦市，目前正在新加坡学习。他6月10日在胡志明市参加抗议游行活动后，被警方逮捕。
根据目击者和监控录像，阮英惟头部受伤流血，被便衣警察拖走。他目前因“扰乱治安”被关押，但尚未受到指控。
家人和朋友声称，阮英惟是越南裔美国人，当时正巧在胡志明市寻找毕业后的住所，他出于兴趣围观了抗议游行，并没有政治诉求。
阮英惟的耶鲁大学校友玛丽-艾丽斯·丹妮尔（Mary-Alice Daniel）目前正在为他四处奔走协调。
她说，“在越南很少发生抗议活动，当天阮英惟在现场是因为他把这视为一种公民参政形式（a display of civil participation），他确实支持这种活动。”
“他当时在现场是因为他支持越南人民，他没有政治诉求，也无关意识形态。当时在场者都没有提出证据证明他有任何形式的不当行为，除了和平抗议，他没有做任何事。但他非常不幸，在人群中碰巧是他被选中带走。”
丹妮尔认为，越南警方并不知道阮英惟是美国国籍。
越南外交部发言人黎氏秋恒（Le Thi Thu Hang）否认曾对阮英惟使用暴力。
美国大使馆发言人波普·斯洛尔（Pope Thrower）表示，大使馆已获悉有关逮捕的报道，但拒绝进一步置评。
“当一名美国公民在海外被拘留时，美国国务院将竭尽全力提供适切领事协助。出于保密方面的考虑，我们不作更多评论。”
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