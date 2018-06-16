特朗普团队前竞选主席被判入狱 特朗普：有点糟糕

当地时间 6 月 15 日星期五，因特别检察官罗伯特 · 穆勒提出的一项指控，美国总统特朗普的前竞选主席保罗 · 马纳福特被撤销保释金并宣判入狱。

综合福克斯新闻网、 CNN 等多家美媒消息，华盛顿特区联邦地区法官艾米贝尔曼杰克逊宣布撤销马纳福特的 1000 万美元保释金，并等待审判。据穆勒上周签署的文件中声称，马纳福特 “ 故意企图腐化地说服并影响他人在官方诉讼中作证。 ” 而马纳福特在 6 月 15 日的庭审中表示拒不认罪并进行无罪辩护，也是使得法官撤销其保释金的原因之一。

法官裁决后，三名美国警察马上将马纳福特带出法庭，进入囚犯控制区。在离开法庭之前，他转向他的妻子和支持者，并发出一阵呐喊。

穆勒在文件中表示，马纳福特曾于 2018 年 2 月接触到潜在证人。据称，他至少试图拨打了三个电话，并向潜在证人发送至少两条加密短信 “ 以努力获得重要的虚假证词。 ” 文件中还说明到，该潜在证人试图避免与马纳福特联系，并理解马纳福特的行为是在制造伪证。文件中还称，一名俄罗斯人基利姆尼克在马纳福特的一家主要为乌克兰政府等游说的公司工作，并负责其在基辅的办公室。

据报道，当马纳福特在 10 月首次传唤时，一位地方法官设定了 1000 万美元的保释金额标准，将其软禁在家并没收他的护照。

据此前报道，根据米勒办公室 8 日的声明，除了洗钱、阴谋叛国、身为外国代理人而没注册、做假证等罪名，马纳福特还和基利姆尼克一起被控阴谋妨碍司法和妨碍司法两项新罪名。

据

CNN

报道，特朗普在在接受采访时表示：

“

马纳福特与我们的竞选毫无关系，他只在我的团队工作了很短的一段时间。

”

他还表示这次的调查

“

有点糟糕

”

，这次调查对于马纳福特来说

“

并不公平

”

。

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