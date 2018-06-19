特金会后投资者热议赴朝“淘金”

英媒称，上周，在新加坡某个面向当地年轻企业家与投资人的豪华私人俱乐部里，人们的话题转向了一个不可思议的新商机。

据英国《星期日泰晤士报》网站 6 月 17 日报道，在唐纳德 · 特朗普总统与朝鲜最高领导人金正恩结束历史性峰会的数小时之后，这个城市国家里的精明商人们就开始窃窃私语，谈论这片最后的处女地 —— 朝鲜。

报道称，朝鲜交流组织是一家向朝鲜人传授商业技巧的慈善组织。它的创办人杰弗里 · 西伊谈到，他本月准备乘飞机前往平壤，看看怎样在那里建立一家 “ 孵化中心 ” 。

新加坡著名风险投资家约翰 · 金很激动。他认为，如果朝鲜停止闭关锁国，融入互联互通的现代世界，那么这个国家就会向着繁荣 “ 跃升 ” 。

报道表示，特朗普这位出身房地产大亨的从政者为这样的讨论铺平了道路。

报道称，这位总统回到华盛顿后，宣称访问取得了巨大成功，美国人现在可以高枕无忧了。

特朗普赞扬金正恩是一位老练的谈判者。不过，在亚洲很多地方，人们的话题却不是谁赢谁输，而是机遇和前景。

报道称，联合国因为朝鲜势如破竹地推进核计划而对其实施惩罚性制裁，这些制裁措施仍然没有解除，至少现在没有。

正是制裁的巨大压力迫使朝鲜启动一轮旋风外交，同时强调平壤的核武器雄心已经达成，要把工作重心转向经济发展，巩固政权。

报道称，在为期两天的访问中，朝鲜领导人展示了该国对开发利润丰厚的商机的热心，这可以为其统治提供经济生命线。

朝鲜坐拥大量尚未开采的锌矿、铜矿、铁矿、金矿，有些地质学估算认为朝鲜的矿产财富高达 7.5 万亿美元。

报道称，在地面之上，朝鲜的基础设施年久失修，电网时断时续，迫切需要投资。另外，朝鲜夹在中国和韩国两大繁荣市场中间，也可以成为优质房地产的聚集地。

报道还称，正如新加坡技术投资者强调的那样，朝鲜还有另一项优势，即不容小觑的计算机技术。

报道表示，一旦解除制裁，第一波对非军事区以北的投资浪潮将由韩国的工业集团、大型银行及旅行社引领。中国也在积极拓展与邻国朝鲜的商业关系。俄罗斯也想重提修建天然气管线的计划。

报道评论道，仅仅几个月前，特朗普和金正恩还在互相威胁开战，令人无法想象朝鲜会与外界互联互通。不过，朝鲜的国营媒体在向国内报道此次新加坡峰会的情况时，明确表示考虑探索中国和越南所走的道路。

举行峰会的前一晚，朝鲜最高领导人由新加坡政府两名部长陪同，夜游新加坡地标性景点，在充满未来主义元素的热带花园中漫步，游览象征经济成功的霓虹闪烁的设施。

报道称，平壤媒体很少播发表现外国繁荣景象的图片。然而，几小时后，金正恩漫步新加坡的图片 —— 包括他像明星一样受到民众热情追捧的内容 —— 就出现在朝鲜媒体《劳动新闻》上。





外媒称，美国国务卿迈克 · 蓬佩奥 13 日承诺，如果朝鲜作出战略选择，放弃核武器，美国将向朝鲜提供安全保障和大量私人投资。

据法新社 5 月 13 日报道，蓬佩奥曾两次与朝鲜最高领导人金正恩举行会谈，他称金正恩熟悉西方媒体报道。

蓬佩奥表示，他 “ 确信 ” 金正恩与美国有共同目标。他说： “ 我们密切关注风险，但是我们热切期望金委员长作出战略改变。 ” 他表示如果金正恩作出这种改变， “ 特朗普总统准备确保转变成功进行 ” 。

报道称，美国所要求的代价是全面、可验证以及不可逆的无核化，蓬佩奥以签署协议后将大量涌入朝鲜的美国投资作为诱惑，这些投资可用于能源产业、基础设施、技术和农业升级。

另据 “ 今日俄罗斯 ” 电视台网站 5 月 14 日报道，距离美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩广受期待的新加坡会谈只有不到一个月的时间了，几天前，蓬佩奥刚刚结束与金正恩的第二次会面，两人会面期间应该研究了 6 月 12 日 “ 特金会 ” 的细节。

此外据美国有线电视新闻网网站 5 月 13 日报道，特朗普预计将于下月会见金正恩，美国政府高官正在磋商朝鲜弃核计划细节。

美国总统国家安全事务助理约翰 · 博尔顿 13 日在美国有线电视新闻网《国情咨文》节目中称： “ 如果朝鲜致力于弃核，那它的前景将极其光明 …… 我认为朝鲜的前景是成为正常国家，像韩国那样守规矩并与全球其他地方接触。 ”

博尔顿表示，面对即将到来的协商，美国追求的标准是 “ 全面、可验证以及不可逆的无核化 ” 。

他还说：

“

我们所说的弃核，指的是核项目的各个方面。毫无疑问，和伊朗的情况一样，旨在发射核武器的弹道导弹项目需要放弃，我认为我们还需要检查他们的化学武器和生物武器项目。总统还会提出其他问题，如被劫持的日本民众，以及遭到绑架的韩国公民。

”

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