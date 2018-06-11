贸易冲突为何还让美元坚挺

英媒称，在美国总统唐纳德·特朗普多条战线煽动贸易冲突的情况下，投资者仍然主张买入美元，也许听上去有些反常。如果日益盛行的贸易保护主义侵蚀了全球同步增长的良性循环，那么这对美国经济来说可不是什么好消息。然而，美国跟主要贸易伙伴争吵得越厉害，投资者与分析师认为美元升值的概率越高。
据英国《金融时报》网站6月9日报道，这反映出这样一种观点，即在没有出现严重且不断升级的贸易报复，只是发生贸易争吵的情况下，许多国家最后算下来蒙受的损失要大于美国。因此，从美国流入全球金融系统的资金减少，美元是赢家。
报道称，英国安本标准投资公司全球战略负责人安德鲁·米利根说：“遍布欧亚的贸易担忧情绪促使美国投资者把资金留在本国，而不是到境外投资，所以跨境资本流动最终算下来，对美元形成支撑。”
据报道，贸易紧张带来市场动荡，营造避险氛围，首当其冲的是新兴市场国家，特别是主打农矿产品、依赖外资的国家与经常项目处于巨额赤字的国家。例如，土耳其、印度、印尼、巴西和南非。
德意志银行的艾伦·拉斯金说：“（对于贸易紧张的）共识是，如果全球处于规避风险的氛围，就不要买入新兴市场国家的资产。”贸易紧张还可能让美国“大加讨伐，尤其是贸易严重失衡的国家”，例如德国。
报道认为，除了在这种情况下需要涌向美元避险的因素外，投资者还有避免受到贸易冲突牵连以外的理由持有这种储备货币。其中最主要的理由是，美国经济的强劲。通过上调隔夜利率并削减资产负债表上债券持有量，美联储准备不断收紧货币政策。
据报道，美联储不久将举行会议，可能会如期把利率区间上调25个基点，几乎没有人认为美联储主席杰伊·鲍威尔届时会表示，贸易冲突和当前新兴市场的紧张会改变货币政策进一步收紧的前景。
报道称，美国、加拿大和墨西哥的北美自由贸易协定的破裂反而把所有担忧都推向了美国的贸易伙伴。
报道表示，投资者感到乐观，还有其他理由：
首先，欧盟与中国对特朗普政府的贸易保护主义的反应审慎有度。这安抚了市场，让市场认为贸易冲突在可控范围内。
其次，投资者相信，跟特朗普的其他政策一样，这位总统在贸易问题上也是叫得凶，但不咬人。
第三，经济师经过估算认为，美国新关税对全球贸易的影响很小。
不过报道认为，投资者的乐观恐怕有些盲目。法国CPR资产管理公司的战略分析师巴斯蒂恩·德吕说，以牙还牙的关税还击对美国通胀不利。
他援引欧洲中央银行的研究说，美国与贸易伙伴之间的进口关税如果上调10个百分点，在政策实施的第一年会给美国实体经济带来2.5%的损失。
从长远来看，德吕说，美国挑起的贸易冲突会削弱全球对美国的信心，从而对美元产生深远影响。
“如果贸易伙伴的信心受到打击，美元的地位预计就会下降。市场目前没有考虑信心损失的影响。”
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