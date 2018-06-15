特朗普向朝鲜大将敬礼 被猛批“屈尊纡贵中了套”

“ 金特会 ” 间隙，美国总统特朗普向朝鲜武力部长努光铁大将敬礼引发了一番争议。美国媒体认为，这种向外国对手的军方人物致敬的做法并不常见。

6 月 12 日，美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩在新加坡圣淘沙的卡佩勒酒店举行了历史性的会晤，这是两国最高领导人首次会面。

朝鲜中央电视台 14 日播放了有 “ 特金会 ” 的 42 分钟的节目，电视画面显示了特朗普与朝鲜人民武装力量部部长努光铁大将相遇时的尴尬瞬间。特朗普问候朝鲜代表团的几名官员时，伸出手要与努光铁握手，努光铁却向特朗普敬了个军礼，特朗普向努光铁回敬军礼，然后两人握手。

美国之音指出，美国军官通常会向友好国家的军官回敬军礼，但美国领导人没有义务向与美国没有外交关系的外国军官回礼。美朝之间还没有签署结束 1950 年代韩战的和平条约。不过，白宫发言人萨拉 · 桑德斯称特朗普敬礼是回复朝鲜将军的敬礼，是 “ 常见礼节 ” 。

夏威夷州的联邦参议员、民主党人布莱恩 · 夏兹在推特上批评说： “ 我不想无事生非或者有失公平，可是，向一名来自敌军的将军敬礼难道不是某种大问题吗？ ”





前国防部和国务院发言人、退役海军少将约翰 · 科比则称特朗普敬礼 “ 令人吃惊 ” 。科比目前是有线电视新闻网（ CNN ）的军事和外交分析师。

他说，朝鲜 “ 可以看到这一刻的宣传价值，这基本上就是显示特朗普对他们、对他们的军队领导人所授予的尊重程度。从礼宾角度讲，他这么做是不恰当的，但是朝鲜要在世界舞台宣传他们的合法性，他正好中了套。 ”

科比说，努光铁敬礼时，特朗普应当点头示意，然后跟他握手。科比说，身为美国武装部队总司令，特朗普 “ 甚至不用向自己的将军敬礼。他们要向他敬礼。这是规矩。你肯定不应向外军领导人敬礼，更不应向敌对国家的军事领导人敬礼。 ”

美国之音提到奥巴马任职初期曾向两位外国领导人鞠躬引发非议，一位是日本明仁天皇，另一位是沙特国王阿卜杜勒。奥巴马见阿卜杜勒时，特朗普曾发推说：

“

我们是不是还想要一位向沙特鞠躬并让欧佩克宰我们的总统？

”

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