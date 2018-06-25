美国大学造出世界最小计算机:比一粒米还要小

英媒称，密歇根大学在微计算方面打败国际商用机器公司（ IBM ），它制造出仅长 0.3 毫米的世界最小计算机，比一粒米还要小。

英国《每日邮报》网站 6 月 22 日报道，不过， IBM 和密歇根大学都不确定它们的设备是否真的算是计算机，因为它们一旦断电就丧失所有程序运行和日期显示。

“ 我们不确定它们是否应被称作计算机。它们是否具备所需要的最基本功能是个见仁见智的问题。 ” 领导开发这个新系统的电气和计算机工程教授戴维 · 布洛乌说。

IBM 在今年 3 月举行的 Think 2018 会议上推出了 1 毫米 ×1 毫米的薄片状计算机。





在那之前，最小的计算机是 2×2×4 毫米的 “ 密歇根微尘 ” （ Michigan Micro Mote ），它在断电后能保留程序运行和日期显示。

密歇根大学最新设备的大小只有 IBM 计算机的十分之一，因为太小而无法安装常规无线电天线。

它依靠可见光收发数据。基站提供光来发电和运行程序，它由此接收数据。

“ 我们不得不想出新的办法来设计电路，使其同样耗电低但能耐光。 ” 布洛乌表示。

来自基站的光和来自设备自身传输 LED 的光能在小小的电路内感生电流。

这个设备采用了精密传感器，将温度转化为时间间隔，以电脉冲来定义。

计算机能感应极小区域、比如细胞簇的温度，并以 0.1 摄氏度以内的精确度进行报告。

研究人员希望这个设备能用来推进关于肿瘤学的研究和评估癌症治疗效果，因为肿瘤的温度可能会高于正常温度。

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