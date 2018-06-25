加总理特鲁多被罚100加元 因收受省长墨镜未申报

近日，加拿大监察部门因为总理特鲁多违反利益冲突法（Conflict of Interest Act），对他实行了罚款100加元的处罚。
据加拿大广播公司（CBC）等加媒报道，加拿大利益冲突和道德专员办公室日前在其官网上发布消息称：因为总理特鲁多没有在30天内及时对收到的价值200加元的礼物进行申报，因此对他实行了罚款。
报道称，从加拿大总理办公室的声明中了解到，这份价值200加元的礼物是爱德华王子岛的省长韦德·麦克劳科伦（Wade MacLauchlan）于2017年6月送给特鲁多的两副墨镜。
据悉，这款墨镜由爱德华王子岛省内的眼镜品牌Fellow Earthilings制造，镜框外部包裹着一层皮革，单副墨镜的市场零售价在300加元至500元之间。
特鲁多在年访问爱尔兰期间以及去越南出席APEC峰会时都戴着这款墨镜，而特鲁多的妻子也曾多次戴着这款墨镜出席公共活动。
对于此事，加拿大总理办公室的媒体秘书埃莉诺（Eleanore Catenaro）回复称，未上报这份礼物是总理办公室行政上的失误造成的，由于申报的表格未能完成，因此导致礼物也未能在30天内上报给相关部门。
根据加拿大法律对于总理的约束，凡是收受200加元以上礼物，都需要在30天以内向加拿大利益冲突和道德专员办公室申报，否则将受到最高500加元的罚款。
事实上，这已经不是特鲁多第一次被加拿大监察部门发现违反利益冲突法。2016年，特鲁多接受其富商好友的邀请，携家人前往其私人岛屿度假。后来，加拿大监察部门前负责人玛丽·道森（Mary Dawson）揭露，特鲁多是乘坐富豪阿加·汗（Aga Kahn）的私人直升机从巴哈马首都拿骚飞到阿加·汗的私人岛屿度假的。玛丽还指出，特鲁多在安排私人事务时并没有尽避险之责。
加拿大联邦监察部门后来裁定，该行为严重违反了联邦利益冲突条例，特鲁多也因此成为加拿大历史上第一位被裁定违反有关条例的总理。特鲁多也曾就此事向公众致歉。
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