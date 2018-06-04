酷似“异形”外骨骼！“第三只手臂”助军人精准射击

据英国《每日邮报》网站6月2日报道称，美国陆军发布了一种外骨骼的视频，看起来像是出自里德利·斯科特的代表作《异形》中的物体。
这种叫做“第三只手臂”的装置看起来像背带，可协助军人承受武器的重量。
报道称，一直以来，步兵都必须在携带武器的同时完成“射击、移动和通信”任务，而武器重达30磅（1磅约合0.45公斤）。
“第三只手臂”不需要电池，轻便，可均匀分布重型武器的负荷。
机械工程师达恩·贝希勒说：“它符合陆军未来的发展方向。”
“我们听取了军人的意见，他们告诉我们不同的使用感受……告诉我们重新分配负重的情况。”
“有人喜欢，有人提出了改进建议，我们会根据反馈意见改进装置和设计，以便让它不仅性能良好，而且感觉不错。”
在初期测试中，军人指出他们使用这个装置时无法保持卧姿。后来这个缺陷得到了修正。
贝希勒说：“实际上我们在M249和M240B机枪上测试了这种装置。M240B重27磅，我们可以证明士兵的胳膊完全能够从这些武器重量中解放出来。”
“第三只手臂”自重不到4磅。
贝希勒说：“眼下还只是一个样品，而且是处于相当初级阶段的原型装置。”
“陆军高层一直对此很感兴趣，也与坊间流传的一些情况相吻合。我们将利用这些兴趣鼓励进一步研制这种装置。”
贝希勒说：“我们现在研发出来的还只是非常具体的装置，不过我们可以不断学习改进。”
一名使用这种装置的士兵可以在快速奔跑中卧倒作战。“第三只手臂”提供了立竿见影的稳定性，提高了士兵的枪法。
贝希勒说：“我希望将来我们最终能够研制出有助于军人的装置，无论是否以今天你看到的这种形式，那不重要。”
他还说：“助军人一臂之力，我所欲也。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost