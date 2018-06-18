谷歌5.5亿美元入股京东 双方将展开战略合作

京东集团和谷歌今天宣布，谷歌将以 5.5 亿美元现金投资京东，双方将结成广泛的战略合作伙伴关系。

根据协议，谷歌将获得 27,106,948 股新发售的京东 A 类普通股，发售价为每股 20.29 美元，等值为每 ADS （美国存托股票） 40.58 美元，此价格为前 10 个交易日的交易量加权平均价格。

谷歌和京东将在一系列战略项目上进行合作，其中一项是在包括东南亚、美国和欧洲在内的全球多个地区合作开发零售解决方案。结合京东在供应链、物流领域的专业能力与谷歌的技术优势，双方将携手探索打造下一代零售基础设施解决方案，为消费者提供有价值、个性化、流畅便捷的购物体验。





京东同时计划优选一系列高品质商品，通过 Google Shopping ( 谷歌购物 ) 在全球多个地区进行销售。

“ 与谷歌的合作开启了广阔的创新空间，使我们可以为全球消费者打造优质消费体验， ” 京东集团首席战略官廖建文表示， “ 这是全球零售现代化进程的重要一步。在京东迎来 618 全球年中购物节最高潮之际，这次合作让我们掀开一个新的篇章。 ”

“ 我们非常高兴与京东合作，共同探索为全球零售生态提供下一代解决方案，为消费者提供有价值、个性化、流畅便捷的购物体验，让消费者能够随时随地以他们想要的方式进行购物， ” 谷歌首席商务官 Philipp Schindler 表示。

谷歌早前在内部开展了一项名为

Shopping Actions

的计划，意图借助每日数百万的商品搜索量，帮助搜索业务实现盈利。计划的初期合作商包括沃尔玛

、

Costco

、

Target

等传统巨型零售商。不久前，家乐福也与谷歌达成零售合作协议，法国消费者可以通过

Google Home

、

Google Assistant

等在线购买生鲜食品。

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