特朗普发多条推特 称中止美韩军演是“我的建议”

当地时间6月17日，美国总统特朗普在推特了发布了多条有关朝鲜问题的推文，就中止美韩联合军事演习一事，特朗普在推特上称这是“我的建议”，认为其向朝鲜让步的批评不着边际。他还希望通过最快将于本周启动的美朝高官磋商，尽快为无核化铺平道路。
特朗普的推文重申了一贯的主张，指出军演“非常昂贵，会对真诚的谈判产生不良影响，而且相当挑衅”。另一方面，他也警告称：“（和朝鲜）谈判决裂的话，可以立即启动（演习）。”
在谈及12日的首脑会谈时，特朗普宣称：“与朝鲜的无核化协议在整个亚洲受到称赞和祝福。他们非常高兴。”他批评道：“在我们国家，一些人宁愿看到历史性的协议失败，也不愿意特朗普取得胜利，即使这可能会挽救许多人的生命。”
在谈到被批评在会谈中给与了朝鲜最高领导人金正恩巨大的成果，特朗普在推文中指出：“多条假新闻同时这样主张很可笑。”他还指出目前已经实现了3名被关押美国人回国和朝鲜战争战殁美军士兵的遗骨归还两项成果。
另据路透社16日报道，在6月15日的一次位于白宫北草坪的即兴记者会上，特朗普在接受《福克斯新闻》专访时被问到来临的父亲节（17日）有什么计划时，表示“我其实准备打电话到朝鲜”。特朗普称，他给了金正恩一个电话号码，以便两人直接联络。 他说：“如果他有任何困难，可以给我打电话，我也可以给他打电话。” 如果两人通电话，将是6月12日的特金会后两位领导人首次通话。
此前，美韩一直解释称联合演习并非是对朝鲜施加军事压力，因此，对于特朗普称演习“相当挑衅”并表示将中止的做法，美国和韩国内部也有人批评“不必要的让步将削弱美韩同盟”。 与此同时，日本共同社此前也报道，这引发了日本政府对美日同盟以及自身安全的担忧。6月12日，特朗普与金正恩在新加坡圣淘沙上的嘉佩乐酒店进行了“世纪会晤”，这也是美朝两国之间的第一次首脑会谈，双方签署了联合声明文件，一致同意致力于朝鲜半岛的无核化。
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