特朗普发多条推特 称中止美韩军演是“我的建议”

当地时间 6 月 17 日，美国总统特朗普在推特了发布了多条有关朝鲜问题的推文，就中止美韩联合军事演习一事，特朗普在推特上称这是 “ 我的建议 ” ，认为其向朝鲜让步的批评不着边际。他还希望通过最快将于本周启动的美朝高官磋商，尽快为无核化铺平道路。





特朗普的推文重申了一贯的主张，指出军演 “ 非常昂贵，会对真诚的谈判产生不良影响，而且相当挑衅 ” 。另一方面，他也警告称： “ （和朝鲜）谈判决裂的话，可以立即启动（演习）。 ”

在谈及 12 日的首脑会谈时，特朗普宣称： “ 与朝鲜的无核化协议在整个亚洲受到称赞和祝福。他们非常高兴。 ” 他批评道： “ 在我们国家，一些人宁愿看到历史性的协议失败，也不愿意特朗普取得胜利，即使这可能会挽救许多人的生命。 ”

在谈到被批评在会谈中给与了朝鲜最高领导人金正恩巨大的成果，特朗普在推文中指出： “ 多条假新闻同时这样主张很可笑。 ” 他还指出目前已经实现了 3 名被关押美国人回国和朝鲜战争战殁美军士兵的遗骨归还两项成果。





另据路透社 16 日报道，在 6 月 15 日的一次位于白宫北草坪的即兴记者会上，特朗普在接受《福克斯新闻》专访时被问到来临的父亲节（ 17 日）有什么计划时，表示 “ 我其实准备打电话到朝鲜 ” 。特朗普称，他给了金正恩一个电话号码，以便两人直接联络。 他说： “ 如果他有任何困难，可以给我打电话，我也可以给他打电话。 ” 如果两人通电话，将是 6 月 12 日的特金会后两位领导人首次通话。

此前，美韩一直解释称联合演习并非是对朝鲜施加军事压力，因此，对于特朗普称演习

“

相当挑衅

”

并表示将中止的做法，美国和韩国内部也有人批评

“

不必要的让步将削弱美韩同盟

”

。

与此同时，日本共同社此前也报道，这引发了日本政府对美日同盟以及自身安全的担忧。

6

月

12

日，特朗普与金正恩在新加坡圣淘沙上的嘉佩乐酒店进行了

“

世纪会晤

”

，这也是美朝两国之间的第一次首脑会谈，双方签署了联合声明文件，一致同意致力于朝鲜半岛的无核化。

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