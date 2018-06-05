特朗普抱怨通俄门调查 称有“绝对权利”赦免自己

美媒称，美国总统特朗普4日宣布，他拥有赦免自己的“绝对权利”。但他补充说，自己没有做错事。在白宫加强针对特别检察官“通俄门”调查的政治和法律防御时，特朗普以此宣示其总统权限。
据美联社6月4日报道，特朗普在4日发布的“推文”中说：“正如众多法律学者所言，我拥有绝对权利赦免自己，但在我没做错事的情况下，我为何要这样做？”他随后再次谴责特别检察官罗伯特·米勒的调查是“没完没了的政治迫害”。
特朗普稍后又补充说：“任命特别检察官的做法完全违宪！尽管如此，我们遵守规则，因为我不像民主党人，我没做错事。”
报道称，特朗普的法律团队明确表示，将抵制任何迫使这位总统在大陪审团面前作证的努力。
报道表示，在特朗普发表上述言论的前一天，他的律师鲁迪·朱利亚尼对总统赦免自己的可能性轻描淡写。他认为特朗普可能有这样的权限，但使用该权限并非明智之举。特朗普法律团队成员朱利亚尼3日在美国全国广播公司《与新闻界对话》节目中说：“赦免他自己将是无法想象的，而且可能导致他立即遭到弹劾。他没必要这样做，他又没做错事。”
曾担任纽约市长的朱利亚尼还说，特朗普的法律团队尚未讨论这一选项。许多观察人士认为，该选项可能导致美国陷入一场宪政危机。
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