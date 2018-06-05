记者频繁打断普京讲话 普京飙德语：请有点耐心

俄罗斯总统普京日前接受了奥地利电视台ORF的专访。但在采访过程中，主持人频繁打断普京讲话，出于无奈，普京只好提醒对方保持耐心，甚至用德语来说服对方听他把话讲完。
据俄新社6月4日消息，普京近日接受了奥地利电视台ORF时长45分钟的采访。在还未听完普京关于马航MH17空难事件的回答的情况下，主持人又提问普京个人对此事的观点，普京回答称：“如果您保持耐心，听完我说话，那么您就会知道我关于该事件的看法。可以吗？”但在普京还未结束回答时，主持人又想换种表述方式提问。普京对此表示：“稍等，别着急。让我说完，否则我们这就不是采访，而是您的独白了。”
当主持人提了几个类似的关于俄方2014年在克里米亚部署军事力量的问题时，普京回答道：“等一下，让我说完。您是想一直提问还是想听我的回答？”在主持人希望继续确认细节时，普京说道：“您再次打断了我。如果您让我说完，您将会明白怎么回事。我总须把这事说完。”
主持人还向普京提出了有关俄反对派领导人阿列克谢•纳瓦尔尼（反普京人士）的问题，但在普京进行回答时，主持人注意到俄总统并未说出该政治家的名字。普京对此说道： “您一句话都不让我说完，太没耐心了。”
之后，为了让主持人允许自己把话说完，普京甚至用德语表达请求：“拜托，请让我把话说完。”
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