研究发现少量饮酒可降低患癌或死亡风险

美媒称，一项新的研究提出，少量饮酒可能与癌症风险较低存在关联。





据美国趣味科学网站 6 月 19 日报道，在这项研究中，研究人员发现，在九年的时间里，少量饮酒的人患癌症以及出于任何原因死亡的风险低于大量饮酒或不饮酒的人。





报道称，根据 19 日发表在美国《科学公共图书馆 · 医学》杂志上的这项研究，与一周饮酒七杯或更多的人相比，一周饮酒不到七杯的人患癌症和死亡的风险最低。





但是，研究者称，这项研究只发现了酒精和癌症及死亡之间的关联，并没有证明因果关系。

研究报告的第一作者、爱尔兰贝尔法斯特女王大学博士后研究员安德鲁 · 孔兹曼说，新研究与众不同之处在于，以往的研究往往把癌症和死亡率分开来。





孔兹曼对趣味科学网站记者说： “ 那往往会给出关于酒精作用和健康的完全不同的信息。 ” 他说，大多数现有的证据表明，在研究期间，少量到适度饮酒者出于各种原因死亡的风险最低，然而 “ 从不饮酒者 ” 患癌症的风险最低。





孔兹曼说： “ 我们的研究是把两个结果结合起来，（发现）少量饮酒者患癌症或死亡的风险最低。 ” 他说，那些不饮酒或一天饮酒超过一杯的人死亡或患癌症的风险更高，最为常见的是食道癌、肝癌和脑部或颈部癌症。





报道称，在这项研究中，研究小组根据在 1998 年至 2000 年给美国近 10 万名参与者发放的问卷，分析了有关这些人终身饮酒情况的数据。问卷是在研究一开始发放的，询问了受访者当前每周的饮酒量和过去一年的饮酒频率。研究者们还分析了癌症初诊（首次诊断出癌症）数量和接下来九年间参与者死亡情况的数据。





孔兹曼在一份声明中说：

“

研究结果说明，已经饮酒的人把酒精摄入量降至最低可能有助于降低患特定种类癌症的风险，例如乳腺癌、结肠直肠癌和肝癌。结果或许还表明，出于健康原因，每天晚上不应该喝第二杯酒。

”

Twitter

sgnypost





