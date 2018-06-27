“文武之争”再起！印媒称印陆军严厉指责内政部门违规

《印度时报》网站 6 月 26 日发表题为《文武之争再起：陆军指责内政部门严重违规》的报道称，日益恶化的文武之争再次爆发，印度陆军指责武装部队总部文职人员局在人事调整中存在严重的职能和财政违规行为，故意向政府谎报实情。





陆军称，除了现有 4 名首席主管外， 7 名新首席主管和 36 名新主管被批准为武装部队总部文职人员局干部，但并未按照武装部队的要求公布他们的 “ 职能要求 ” 。





陆军在一封长达 7 页的信中措辞严厉地指出： “ 设立这些无用 / 多余的职位不仅违反了总理办公室关于 ‘ 最小政府最大管理 ’ 的指示，而且浪费了公共资金，给国家造成了损失。 ”





报道称，武装部队总部文职人员局创建于 1968 年，是一个为武装部队提供支持的内部机构。一名军官说： “ 如今，它拥有约 3000 人，首席主管将自己设定为与旅长 / 少将或印度行政局联合秘书相当的职务。 ”





报道认为，这一措辞强烈的抗议体现了武装部队中广泛存在的不满情绪，他们称这一文职机构多年来系统性地降低了他们的地位、军衔、收入和同等关系。军官们说，最近结束的武装部队总部文职人员局干部调整，将在等级制度严格的陆军、海军和海军总部的工作中制造 “ 严重的职能问题 ” 。





但国防部官员说，这次调整的财政影响在总体上

“

不是很大

”

。一名官员说：

“

国防部也清楚，在武装部队军官和武装部队总部文职人员局军官之间没有军衔对等关系。但是，武装部队总部文职人员局存在严重的问题，不能拒绝其军官晋升

……

联邦内阁批准了其干部调整行动。

”

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