铜价走低 美媒：全球都担心贸易战对金属的影响

美媒称，随着美国和中国之间的紧张关系持续令投资者情绪不稳，铜价跌至近 3 个月最低点。

据美国《华尔街日报》网站 6 月 25 日报道，美国纽约商品交易所 COMEX 分部 25 日数据显示， 6 月交割的合同价格下跌 1.3% ，结算价为每磅 2.992 美元，创下 3 月 27 日以来最低纪录。铜价已经较本月早些时候的峰值下跌约 10% 。





美国智慧树投资公司研究主管尼特什 · 沙阿表示， “ 全球都担心贸易战对金属的影响 ” ， “ 过去两周，人们一直认为贸易战会对工业金属产生负面影响 ” 。





报道称，美中两国都准备向对方数百亿美元商品征收关税。预计美国总统唐纳德 · 特朗普还将在本周晚些时候宣布限制中国对美国科技公司的投资。





贸易商断定，这将使协商化解关税问题的可能性变得更加渺茫，从而很可能妨碍全球增长，抑制工业金属例如铜的需求量。中国消耗的铜约占全球总量的一半。





沙阿表示，他认为，争端的双边性质可能导致长期的不利影响变得有限。他说，全球供应链因贸易战受到干扰，可能最终推高金属价格。





然而，短期来看，美元走强也使得贸易商对铜失去兴趣。对贸易商来说，近几个月来的美元上涨导致以美元计价的大宗商品例如铜更加昂贵。





报道称，铜贸易商正在关注智利国家铜业公司控制的两个铜矿的劳工谈判情况，最终结果可能影响供应，尽管对价格的推动作用有限。

Twitter

sgnypost





