铜价走低 美媒：全球都担心贸易战对金属的影响

美媒称，随着美国和中国之间的紧张关系持续令投资者情绪不稳，铜价跌至近3个月最低点。
据美国《华尔街日报》网站6月25日报道，美国纽约商品交易所COMEX分部25日数据显示，6月交割的合同价格下跌1.3%，结算价为每磅2.992美元，创下3月27日以来最低纪录。铜价已经较本月早些时候的峰值下跌约10%。
美国智慧树投资公司研究主管尼特什·沙阿表示，“全球都担心贸易战对金属的影响”，“过去两周，人们一直认为贸易战会对工业金属产生负面影响”。
报道称，美中两国都准备向对方数百亿美元商品征收关税。预计美国总统唐纳德·特朗普还将在本周晚些时候宣布限制中国对美国科技公司的投资。
贸易商断定，这将使协商化解关税问题的可能性变得更加渺茫，从而很可能妨碍全球增长，抑制工业金属例如铜的需求量。中国消耗的铜约占全球总量的一半。
沙阿表示，他认为，争端的双边性质可能导致长期的不利影响变得有限。他说，全球供应链因贸易战受到干扰，可能最终推高金属价格。
然而，短期来看，美元走强也使得贸易商对铜失去兴趣。对贸易商来说，近几个月来的美元上涨导致以美元计价的大宗商品例如铜更加昂贵。
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