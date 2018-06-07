英法德联手给美高官写信 促美对伊制裁勿伤及欧企

外媒称，英国、法国和德国已联手敦促美国确保欧洲企业免受美国将对伊朗实施的任何制裁的波及。
据美联社6月6日报道，在一封写给美国财长姆努钦和国务卿蓬佩奥、落款日期为4日的信件中，这三个欧洲国家的部长说，他们对美国总统特朗普上个月宣布退出伊核协议的决定“非常遗憾”。
报道称，这些部长包括英国外交大臣约翰逊、法国经济和财政部长勒梅尔及德国财长朔尔茨。他们说，希望美国“同意豁免”自伊核协议2016年生效以来一直与伊朗开展业务的欧盟企业。
在伊核协议生效之后的几年中，欧洲和美国的许多企业一直在稳步增加在伊朗的投资，尤其是在制药、银行业和石油领域的投资。任何制裁对这些企业都可能具有破坏性，特别是在这些制裁影响它们在美国的商业利益的情况下。
报道称，这些部长在信中重申了他们的观点，即与伊朗签署的核协议仍然是阻止伊朗成为一个核大国的“最佳手段”。
另据路透社6月6日报道，德国、法国和英国的相关部长已致信美国高官，敦促美国保护在伊朗经营的欧洲企业不受华盛顿针对伊朗的新制裁波及。
华盛顿上月称，将对伊朗实施新的经济制裁。在此之前，美国退出了世界大国与伊朗2015年签署的核协议。
报道称，德法英均是伊核协议的签署方。这三国在上述信件中说，它们仍致力于让伊核协议保持效力，三国还期望作为盟友的美国不要采取会损害欧洲安全利益的措施，包括可能妨碍欧盟继续维护伊核协议的二级制裁。
他们写道：“作为密切盟友，我们期望美国二级制裁的域外效力不会对欧盟实体和个人实行。”
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