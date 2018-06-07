钢铝关税或致40万美国人丢饭碗 比预计更加严重

外媒称，在上周唐纳德·特朗普总统宣布对美国最亲密盟友征收钢铁和铝制品关税后，经济学家们警告说，这些关税可能导致美国丧失成千上万的就业岗位。华盛顿世界贸易咨询公司的最新数字显示，这一影响甚至比最初预计的更加严重。
据美国石英财经网站6月5日报道，该公司5日称，将有约40万个就业岗位消失，这些关税每创造一个就业岗位，就会有16个岗位消失。这是早些时候预计的失业人数的三倍多。
正如石英财经网站所解释的，美国的钢铁制造商确实有可能看到就业岗位因关税而略微增加。但是，依赖进口钢铁的（更广大的）行业将面临损失，例如汽车制造商、建筑集团乃至金融服务业。经济学家杰德·科尔科今年3月写道，美国只有40多万人从事金属制造工作，但有460万人从事依赖金属的工作。
在使用金属的行业，雇主们将不得不增加原材料成本、提高产品价格，还可能削减或转移就业岗位。
据法新社6月5日报道，美国与其主要伙伴国之间的贸易紧张局势让美国的大老板们感到头痛，他们如今不那么倾向于招聘和投资。企业家组织商业圆桌会议公布的一份季度报告表明，衡量商界信心的指数二季度为111.1点，相比一季度的118.6点下降了7.5个点。该组织强调，这是该指数在近两年的时间里首次出现下降，原因在于“自由贸易方面政府政策的不确定性增加”。
报道称，企业家们担心围绕北美自由贸易协定的重新谈判陷入泥潭，担心华盛顿和北京之间关系重新紧张，担心遭受美国加征关税影响的国家采取报复措施。
墨西哥5日宣称要对牛肉、奶酪、苹果、葡萄等美国农产品加征15%到25%的关税。
报道称，商业圆桌会议所问询的132名企业家中有95%的人认为，这样的报复措施将会对美国出口造成影响，对消费者意味着价格上涨，对企业意味着成本增加。
这些企业家认为这将导致企业销售下滑，同一季度相比这方面的指数下降11.6个点，企业招工计划指数下降3个点，未来投资指数下降7.8个点。
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