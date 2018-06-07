日媒：美国在中东成为秩序扰乱者 轻率超乎预想

《日本经济新闻》6月4日刊发日本庆应大学教授田中浩一郎的文章《美国的夜郎自大是激化中东乱局的元凶》称，2018年年中，美国的行动正在加剧中东的混乱。
给中东乱局火上浇油
文章称，美国特朗普政府执政以来采取的行动完全超乎预想。即便只看中东政策，美国也与欧洲盟国之间产生了摩擦，大大降低了各国对美国的信任。在“让美国变得安全”的口号下，禁止一部分伊斯兰国家公民入境；作为兑现“竞选承诺”的一部分，承认耶路撒冷为以色列首都……仗着美国的国际地位和责任，不断推出自以为是的中东政策。
眼下，特朗普中东政策的大动作要数5月单方面退出伊核协议和将使馆迁至耶路撒冷两件事，都是与此前的安理会决议相悖的举措。
文章称，特朗普总统作出的这两个重大决定不仅让美国走下了“世界警察”的宝座，还有可能招致破坏国际社会规则、蔑视国际法、打破脆弱的平衡、扰乱秩序等等罪责。
美中东政策加剧动荡
谋求对伊朗强硬的特朗普政府更愿意轻信以色列和沙特等中东盟国的主张。奥巴马时代与伊朗关系的缓和招致了这些国家对美国的怀疑，使得他们在与美国的协调中也适当地倾向于采取独立的外交和安全政策。具体体现在以色列对叙利亚领土实施的跨境空袭，沙特和阿联酋对也门内战的军事干预。
文章称，特朗普政府上台以来，手握各种新式武器的国家在得到美国背书后，展开了愈发大胆的军事行动。这导致也门的什叶派组织胡塞武装开始尝试以导弹实施反击，伊朗及其支持的黎巴嫩真主党也迅速在包括戈兰高地在内的叙利亚领土上建立据点。他们的阵地和设施无疑会成为下一次攻击的目标。局势就是这样一步步升级的。
考虑到今天的乱局，还不能忽略去年6月沙特等国与卡塔尔的断交事件。将拥有美国空军基地的卡塔尔作为敌国对待，沙特等国以强硬的姿态迫使卡塔尔彻底臣服，这种局面导致外界担忧美国的盟国之间将要爆发冲突。但是特朗普却轻率地选择站在沙特一边，给局势火上浇油。
文章称，美国的单方面判断率先破坏了秩序，同时导致盟国和敌对势力都更自由地开展行动——这种加剧中东地区动荡的格局已经显现。在没有明确“B计划”的背景下，完全不必要地破坏现状的做法既无道理也无意义。
大国上演阵地攻防战
文章称，美国会特别对待的是那些能主动施展影响力的地区大国，也就是伊朗、以色列、沙特和土耳其。其他国家在美国眼中只是任人摆布的棋子。在域外国家中，一直利用美国的失策构建中东地区桥头堡的俄罗斯也可与上述玩家相匹敌。
文章称，这些国家上演着地缘政治学意义上的阵地攻防战，焦点是争夺海峡控制权。日本的目光一直聚焦霍尔木兹海峡，但真正应该关注的是连接亚丁湾和红海的曼德海峡。与苏伊士运河遥遥相望的曼德海峡以连接亚洲和欧洲的海上要冲闻名。也门内战也从最初的形态演变为胡塞武装、伊朗联军与沙特、阿联酋联军围绕海岸线控制权的争夺战。
参与该海峡竞争的玩家包括伊朗、沙特、阿联酋、土耳其。伊朗在该地区除胡塞武装外没有其他盟友，沙特还在吉布提拥有基地。与沙特组成联军的阿联酋对港口城市亚丁等也门南部地区加强了实际控制，也在对岸的非洲之角索马里设置了多个据点，与沙特建立起良好的分工机制。
土耳其在卡塔尔拥有驻军，还与苏丹签署协议，租借该国东部孤悬红海之上的萨瓦金岛，租期99年。此外，土耳其通过在非洲之角显示存在，完成了意图包围阿拉伯半岛的部署。
在特朗普政府依据单方面情报和判断作决策的同时，上述竞争关系将以何种形式酝酿地缘政治风险？需要继续关注。
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