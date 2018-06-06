外媒评意总理首次政策演说：为民粹主义辩护 炮轰移民政策

外媒称，意大利新组建的民粹主义政府总理6月5日在向议员发表就职后的首次政策演说时，誓言将重新在欧盟内分配移民，并评估欧盟对俄罗斯的制裁。
据法新社6月5日报道，在议会两院将对朱塞佩·孔特总理组建的新内阁分别举行信任投票之前，他在参议院发表了演说。预计这两次信任投票将批准由极右翼政党和质疑欧盟的政党联合组建的新内阁。
报道称，孔特是一名没什么政治经验并且毫无政府工作经历的律师，他被极右翼的联盟党领导人马泰奥·萨尔维尼以及反建制政党五星运动领导人路易吉·迪马约提名为总理人选。这两人现在均担任副总理。
报道称，孔特的首次政策演说重申了执政联盟几个关键的宣言性议题，包括对移民采取强硬立场、拒绝财政紧缩政策，以及对莫斯科采取和解姿态。
孔特对参议员说：“我们将强烈呼吁修改《都柏林公约》，以获得各方对公平分配责任的尊重，并实现一个针对寻求避难者的强制性自动分配体系。”根据该公约，难民必须在其进入的第一个欧盟成员国申请避难，这意味着意大利要应对庞大数量的难民。
关于俄罗斯，孔特说：“我们将推动对制裁体系进行一次评估。”
报道称，孔特的低调形象已引发猜测，认为相对于两位极具影响力的副手，他将居于次要地位。萨尔维尼将在新内阁中兼任内政部长，而迪马约将兼任经济发展部长与劳工部长。
欧盟各国内政部长定于5日召开会议，就欧盟存在争议的《都柏林公约》的可能改革措施进行讨论。萨尔维尼此前抨击该公约给地中海国家造成不公平的负担，并导致“管理、数据和成本方面的明显不平衡”。
萨尔维尼4日在到访西西里岛时宣称，意大利将不再是“欧洲的难民营”。近年来有数十万移民从那里登陆意大利。
另据美联社6月5日报道，意大利总理孔特5日宣布，欧盟的移民政策是一大“失败”，并要求重新就移民政策举行谈判。
孔特在他的政策演说中欣然承认，由反建制的五星运动和极右翼的联盟党组建的联合政府标志着意大利现状的一个剧烈转变。
这位1日宣誓就职的总理说：“如果‘民粹主义’是指领导人倾听人民声音的态度……如果‘反体制’是指推出一个消除权力之旧特权的新体系，那么这个政府应当这样称呼。”
孔特宣布：“我们将叫停在假装的团结的外衣下过分增长的移民事务。”
孔特在意大利参议院做了长达75分钟的演说，参议院5日晚些时候将对新政府举行信任投票。
此外据美联社6月5日报道，意大利新的民粹主义政府的外交政策4日在两个方面引发争议，突尼斯抗议意内政部长关于移民的言论，与此同时执政联盟的亲俄罗斯立场受到审视。
突尼斯外交部对意大利内政部长萨尔维尼上3日的言论表示“极为震惊”。萨尔维尼说，这个北非国家“并不输出绅士，看起来他们更经常输出的是罪犯”。
突尼斯外交部4日传召意大利大使讨论萨尔维尼的这番言论，称这表明他对意大利与突尼斯签署的防止非法移民的合作协议“缺乏了解”。
萨尔维尼是在西西里岛的地方竞选活动期间发表这番评论的。突尼斯在很大程度上遏制了以意大利为目的地的偷渡活动，但是今年迄今为止到达意大利的突尼斯移民人数为2889人，远超其他国家的数量。
报道称，3日，联盟党与俄罗斯的密切关系也引发了争议。当天在特伦托举办的一个经济论坛上，亿万富翁、慈善家乔治·索罗斯公开呼吁意大利人向萨尔维尼和联盟党施压，要求其披露是否曾经获得过俄罗斯的资助。
联盟党谴责索罗斯的言论，称该党“从未从俄罗斯获得一个里拉、欧元或卢布”。
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